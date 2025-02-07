Дональд Трамп анонсировал создание Комиссии по религиозной свободе
Вашингтон намерен защищать права христиан во всём мире, однако американская политика двойных стандартов в данной сфере вряд ли изменится…
Президент США Дональд Трамп во время выступления на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне анонсировал создание Комиссии по религиозной свободе и Офиса по делам веры при Белом доме. По словам Трампа, эти учреждения будут заниматься защитой христиан не только внутри США, но и во всём мире, сообщает портал Raskolam.net.
«С самых первых дней существования нашей республики вера в Бога всегда была главным источником силы, которая наполняет сердце нашей страны. Мы должны вернуть религию. Америка является и навеки пребудет единой страной, (ведомой) Богом», — заявил президент Дональд Трамп.
Трамп также сообщил, что позже подпишет указ, в котором поручит главе Министерства юстиции Пэм Бонди создать целевую группу по борьбе с антихристианскими предубеждениями в структурах федерального правительства.
«Задачей этой целевой группы будет немедленное пресечение всех форм антихристианских нападок и дискриминации в федеральном правительстве, включая Министерство юстиции, Налоговую службу, ФБР и другие агентства», — пояснил Трамп.
Ранее глава международной правозащитной компании «Amsterdam & Partners LLP» Роберт Амстердам, представляющий юридические интересы Украинской Православной Церкви, заявил о том, что предыдущее правительство США финансировало кампанию по преследованию УПЦ.
Впрочем, создание Комиссии по религиозной свободе в США ещё не значит, что Администрация Трампа действительно вступится, например, за Украинскую Православную Церковь или верующих Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата. В данном случае речь больше идёт о ситуации в самих США. Что же касается остального мира, то Вашингтон продолжит преследовать здесь исключительно свои интересы.
Дональд Трамп анонсировал создание Комиссии по религиозной свободе Вашингтон намерен защищать права христиан во всём мире, однако американская политика двойных стандартов в данной сфере вряд ли изменится...