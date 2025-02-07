Вашингтон намерен защищать права христиан во всём мире, однако американская политика двойных стандартов в данной сфере вряд ли изменится…

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне анонсировал создание Комиссии по религиозной свободе и Офиса по делам веры при Белом доме. По словам Трампа, эти учреждения будут заниматься защитой христиан не только внутри США, но и во всём мире, сообщает портал Raskolam.net.

«С самых первых дней существования нашей республики вера в Бога всегда была главным источником силы, которая наполняет сердце нашей страны. Мы должны вернуть религию. Америка является и навеки пребудет единой страной, (ведомой) Богом», — заявил президент Дональд Трамп.

Трамп также сообщил, что позже подпишет указ, в котором поручит главе Министерства юстиции Пэм Бонди создать целевую группу по борьбе с антихристианскими предубеждениями в структурах федерального правительства.

«Задачей этой целевой группы будет немедленное пресечение всех форм антихристианских нападок и дискриминации в федеральном правительстве, включая Министерство юстиции, Налоговую службу, ФБР и другие агентства», — пояснил Трамп.

Ранее глава международной правозащитной компании «Amsterdam & Partners LLP» Роберт Амстердам, представляющий юридические интересы Украинской Православной Церкви, заявил о том, что предыдущее правительство США финансировало кампанию по преследованию УПЦ.

Впрочем, создание Комиссии по религиозной свободе в США ещё не значит, что Администрация Трампа действительно вступится, например, за Украинскую Православную Церковь или верующих Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата. В данном случае речь больше идёт о ситуации в самих США. Что же касается остального мира, то Вашингтон продолжит преследовать здесь исключительно свои интересы.

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