В Госдуме предложили объявить праздники Воскресения Христова и день Святой Троицы выходными днями

Пасху Христову и день Святой Троицы следует сделать выходными праздничными днями, считают депутаты Государственной Думы от партии «Справедливая Россия — За правду». Они уже начали подготовку соответствующего законопроекта, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Гусева.

Оба эти праздника в этом году приходятся на воскресенье. Таким образом, речь идёт о дополнительном выходном в понедельник.

«День Святой Троицы и Пасха — это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями. Чтобы сделать эти дни ещё более значимыми, мы готовим и внесем законопроект», — отметил Дмитрий Гусев.

Как считает парламентарий, это позволит каждому провести больше времени с близкими, насладиться теплом и уютом семейного круга. «Так мы укрепим традиции, преумножив их смысл для наших детей и будущих поколений», — заключил депутат.

Отметим, что данная инициатива появилась практически сразу после того, как в СМИ появилась информация о том, что глава Крыма Сергей Аксёнов своим указом объявил в регионе праздничными днями 21 апреля — Светлое Христово Воскресение, 9 июня — день Святой Троицы, 31 марта — Ораза-байрам и 6 июня — Курбан-байрам.

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