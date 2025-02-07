Женщинам, родившим десять и более детей, предлагается выплачивать по 72 тысяч рублей ежемесячно с индексацией в дальнейшем…

В Минтруде считают, что государство должно взять на себя обеспечение матерей-героинь

Получившим звание «Мать-героиня» (родившим и воспитавшим десять и более детей) женщинам предлагается выплачивать ежемесячно более 70 тысяч руб., следует из проекта федерального закона, разработанного Минтрудом, сообщает РБК.

«Размер ежемесячной денежной выплаты в 2024 г. — 66 122,18 рублей; в 2025 г. — 72 403,78 руб.; в 2026 г. — 75 661,95 руб.; в 2027 г. — 78 688,42 руб.», — говорится в документе.

Проектом предлагается введение различных льгот для имеющих звание «Мать-героиня», но они доступны только в случае, если женщина не получает ежемесячную выплату (от неё можно отказаться, а потом попросить возобновить её):

— первоочередное бесплатное обслуживание в медицинских учреждениях;

— первоочередное бесплатное обеспечение лекарствами;

— бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов;

— первоочередное получение бесплатной путевки в санаторно-курортные учреждения;

— освобождение от платы за содержание жилого помещения, оплаты коммунальных услуг и взносов на капремонт;

— первоочередное улучшение жилищных условий;

— предоставление в собственность бесплатно земельного участка для ИЖС и первоочередное получение местных строительных материалов для этого;

— бесплатное пользование городским пассажирским транспортом и бесплатное приобретение раз в год железнодорожного билета туда-обратно;

— бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование и т. д.

Сейчас матерям-героиням выплачивают единовременно по 1 млн рублей при присвоении звания. Такое звание появилось в России в 2022 году, с того момента были награждены 118 женщин.

Звание не присваивается автоматически при рождении десятого ребенка, а только при достижении десятым ребёнком возраста одного года и при условии, что все другие девять детей к этому моменту живы. При присвоении звания учитываются дети, которые пропали без вести, либо погибли при защите Отечества или его интересов, исполнении гражданского, служебного или воинского долга, а также в результате терактов и ЧС; умершие вследствие контузии, увечья, болезни, полученных при указанных обстоятельствах.

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