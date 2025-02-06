3 февраля 2025 года в ДК Горького в Санкт-Петербурге прошёл вечер памяти приснопамятного настоятеля храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище протоиерея Василия Ермакова, сообщает сайт Санкт-Петербургской митрополии.

Ведущими вечера стали певица и актриса Светлана Саяпина и клирик Серафимовского храма протоиерей Никита Бадмаев. Хор духовных чад отца Василия под управлением Сергея Алещенко исполнил песнопения «Воспойте Богу» Дмитрия Бортнянского и «Свыше пророцы» Милия Балакирева.

Зрителям была представлено видео проповеди отца Василия, посвященная Божией Матери.

«Множество храмов, икон посвящены Ей, Матерь Божия явно показывает нам, что мы не одни в этом мире. Приди, помолись! Приди, обратись! Я помолюсь, я испрошу помощи Неба на земле — мне Пречистая поможет. Она — «честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим», Она — из нашего человеческого рода, Ей ведомы все наши скорби, страдания, Она с нами живет. В этом великое чудо нашей христианской веры. К кому обращаться, кому молиться? Пречистой — Она всегда спасет. Надо почаще вспоминать о том, что в трудные времена Она всегда помогала нам. А мы, русские люди, часто страдали, и всегда верующий народ искал помощи у Пречистой. Семнадцатый век, Смутное время — взяли икону Казанскую и с ее помощью, вдохновленное молитвой, ополчение Минина и Пожарского одержало победу. Люди шли в бой со словами: «Умрем за дом Богоматери!» Россия — дом Богоматери, помните об этом! И пришла к нам хозяйка России, и спасла нас. И сейчас Она нам помогает в том, как детей воспитать, как их вразумить, чтобы они не срывались, не уходили из Церкви. Надо молиться Ей: «Матерь Божия, спаси мою семью и всю страдающую землю Русскую!» — говорил батюшка.

Выступили духовные чада отца Василия.

Настоятель храма Державной иконы Божией Матери на проспекте Культуры протоиерей Сергий Филимонов рассказал, что батюшка следил за жизнью их прихода с момента основания. К нему приезжали и священнослужители, и представительницы действующего при храме сестричества святой Татианы. Сложилась традиция первую Божественную литургию Преждеосвященных даров в Великом посту служить вместе с батюшкой. После богослужения проходила беседа. Отцу Василию было чем поделиться, он сетовал, что молодые священники не так часто, как хотелось, приезжают к нему. Однажды отец Сергий спросил у него, покупать ли для прихода дом за городом. Батюшка благословил, и долгое время у клира и прихожан была возможность там отдыхать. Через десять лет, в 2022 году, дом сгорел. На пепелище были обнаружены икона Николая Чудотворца и фотография отца Василия. Некоторые не верят, как могла сохраниться бумажная фотография. Она была выставлена в фойе, каждый мог посмотреть. «Батюшка этим чудом дал нам понять: все сгорит, отец Василий останется. Будете полагаться на Бога — адский огонь вас не коснётся и в житейском море не утонете», — сказал отец Сергий.

Протоиерей Никита Бадмаев рассказал, как батюшка любил тщательно подобранный им приходской хор. В исполнении хора его духовных чад прозвучали казачья народная песня «Атаман» (солистка — Светлана Саяпина), народная песня «Рябинушка» (солисты — иерей Георгий Астахов и иерей Никита Бадмаев).

Именем отца Василия названа одна из малых планет Солнечной системы, в честь него называют улицы российских городов, в том числе в его родном городе Болхове. Недавно улица протоиерея Василия Ермакова появилась в Сортавале, где двадцать лет назад по его благословению был куплен и восстановлен дом, он так и назывался — «гостевой дом батюшки Василия». Об этом рассказал Дмитрий Грачев, один из организаторов вечера.

Ансамбль народных инструментов «Серебряные струны» под управлением Владимира Фонина исполнил композицию «Светит месяц». Вместе с ансамблем Мария Лазурко исполнила песню «Ласточка», а Сергей Алещенко — романс «Вот мчится тройка почтовая».

Клирик храма Державной иконы Божией Матери протоиерей Григорий Антипенко рассказал, что стал ездить к отцу Василию в 1996 году, поделился воспоминаниями о встречах.

Было показано видео о посещении батюшкой сестричества святой Татианы, когда храм ещё строился. Старшая сестра Юлия Антипенко рассказала, что организация общины была тогда новым делом для России. Деятельность сестричества развивалась по трём направлениям: помощь больным — «Красный крест», педагогическое служение — «Синий крест» и социальная помощь пожилым людям — «Желтый крест». Руководительницы направлений приехали к отцу Василию за советом. Он сказал: «Помогайте, чем можете».

Струнный оркестр, состоящий из детей клира и прихожан храма преподобного Серафима Саровского, исполнил «Русский вальс» Шостаковича и танго Карлоса Гарделя. Второе отделение открыл хор духовенства митрополии под управлением Юрия Герасимова. В их исполнении прозвучали песнопения Павла Чеснокова «Мати Божия» и «Пресвятей Богородице» (солист — Илья Советин). Состоялась премьера разученной специально для вечера песни Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «Как прекрасен этот мир» (солисты — иерей Антоний Малаховский и Сергей Алещенко).

Воспоминаниями о воцерковлении в храме преподобного Серафима Саровского поделился иерей Алексий Шустин, приехавший на вечер с Сахалина.

Автор-исполнитель Ирина Скорик исполнила песни на слова иеромонаха Романа «Русский солдат» и «Чистоты».

Ансамбль флейтистов Flute Masters под руководством Олега Батаева представил ряд композиций из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского.

Солистка Михайловского театра и певчая Серафимовского храма Ирина Неклюдова исполнила арию Лауретты из оперы Джакомо Пуччини «Джанни Скикки».

В исполнении ансамбля народных инструментов «Русская песня» под руководством Елены Константиновой и иерея Антония Малаховского прозвучала песня Сергея Трофимова «Родина».

Гостья из Орла Александра Семенова в сопровождении ансамбля «Русская песня» исполнила песню Булата Окуджавы «Пока земля еще вертится» и песню Александра Морозова на слова Анатолия Поперечного «Горлица и дятел». Затем с иереем Антонием Малаховским под аккомпанемент ансамбля «Русская песня» она исполнила марш «Прощание славянки», и все присутствующие подхватили припев: «Встань за веру, Русская земля!».

В финале было показано ещё одно видео с проповедью батюшки. Это последняя его проповедь, и её можно назвать духовным завещанием. Он говорил о том, что человек земной по гордости хочет увидеть Бога, но «Бога не видел никто никогда» (Ин. 1:18). Можно только видеть дела Бога, ощутить Его в молитве, особенно в храме, где Ему молятся, уверовав в Него. Батюшка призывал паству возжигать в сердце веру, хранить и воспитывать себя в православии. Он назвал русских «званым народом», напомнил, что Бог призвал их тысячу лет назад, даровал им огромную территорию с природными богатствами, и они должны это хранить, не отдавать Западу, не слушать тех, кто хочет отвратить наш народ от Бога.

Русская линия