Помимо православных праздников нерабочими также в 2025 году будут два главных мусульманских праздника…

Воскресение Христово и день Святой Троицы официально объявлены в Крыму праздничными днями

Глава Республики Крым Сергей Аксенов установил в 2025 году в регионе четыре дополнительных нерабочих праздничных дня, о чём он сообщил в своём Телеграм-канале.

21 апреля, когда православные верующие по всей России будут отмечать Светлое Воскресение Христово, а также 9 июня, в день праздника Святой Троицы, в Крыму в 2025 году будут считаться официальными нерабочими праздничными днями.

Кроме того, выходные объявлены 31 марта в связи с празднованием Ораза-байрама и 6 июня в связи с празднованием Курбан-байрама.

Соответствующий указ от 6 февраля глава Крыма опубликовал на сайте правительства республики.

Хотелось бы верить, что власти других регионов России примут к сведению опыт Крыма и также объявят данные праздники выходными.

Русская линия