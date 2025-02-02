2 февраля 2025 года находящийся на покое бывший архиепископ Женевский и Западно-Европейский Михаил (Донсков), возглавлявший эту епархию в судьбоносный период воссоединения Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви Заграницей, а также и в последующие годы, по приглашению Патриаршего подворья и настоятеля храма Рождества Христова в подмосковном Фрязино протоиерея Сергия Киселева встретился с духовенством и прихожанами города.

Владыка Михаил, родившийся в 1943 году в Париже в семье донского казака, участника Белого движения времён Гражданской войны, является хранителем русской истории за рубежом — много лет организуя патриотические лагеря «Витязи» во Франции, он внёс огромный вклад в развитие русской молодежи заграницей. А, будучи настоятелем Крестовоздвиженского собора Женевы, к 150-летнему юбилею провел масштабную реставрацию храма.

После падения «железного занавеса» на протяжении многих лет он проводил беседы с участниками детских паломнических групп из России, посещавших Швейцарию, совместно с ними ездил по суворовским местам Западной Европы.

Гостей мероприятия, проходившего в ЦкиД «Факел» г. Фрязино, среди прочего, интересовал опыт эмиграции по сохранению русского, суворовского духа в условиях глобализации, потребительства и инородной среды.

«Те из эмигрантов, кто сохранял связь с Церковью, ходил в православные храма, а то и участвовал в их строительстве, сохранили и русский язык, и русскую идентичность, а кто утрачивал связь с Церкрвью, те утрачивали свои национальные черты, становились французами или просто под мощным информационным воздействием теряли какие-либо национальные особенности. Сейчас, в начале ХХI века, этот вопрос также стоит очень остро. Кто потеряет связь с Церковью, то под прессингом глобализации перестанет быть русским. Европа не смогла этому прессингу противостоять, русские за рубежом и в России пока могут», — выразил свою мысль архиепископ Михаил.

По замечаниям участников встречи, было бы очень интересно прочитать мемуары архипастыря (если он решиться на их написание). Ведь архиепископ Михаил родился и провёл большую часть своей жизни заграницей, но смог сохранить себя русским и вернуться в Россию.

Тимофей Балыко, учитель истории, специально для «Русской линии»