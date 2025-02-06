5 февраля 2025 года викарий Таллиннской епархии Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата епископ Тартуский Даниил рассказал о возможной печальной судьбе храмов и монастырей в условиях, когда эстонские власти всеми правдами и неправдами пытаются заставить Эстонскую Церковь разорвать связи с Русской Православной Церковью, сообщает СПЖ со ссылкой на Delfi.

Владыка Даниил отметил, что МВД Эстонии под угрозой закрытия храмов предлагает Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата объединиться с Апостольской Православной Церковью Константинопольского Патриархата. Это главная цель их антицерковной политики последних лет, но верующие и духовенство ЭПЦ МП не собираются идти на поводу их желаний.

Поводом для давления на ЭПЦ МП стала позиция Святейшего Патриарха Кирилла по войне на Украине, и, несмотря на то, что эстонское духовенство высказывало свою отличную позицию по этому поводу, эстонские власти продолжают выдвигать ультиматумы.

«Никогда не было и не будет, чтобы из-за мнения одного человека приходилось менять каноническую юрисдикцию. За всю историю разные Поместные Церкви, бывало, возглавляли люди, которые поддерживали ложные учения, но даже тогда целыми Церквями не переходили под другую иерархию», — отметил архипастырь.

«У нас есть свобода вероисповедания, свобода мысли, гарантированная Конституцией. Мне предписывает государство, что я должен пойти на объединение с Апостольской Церковью Константинопольского Патриархата. Здесь присутствует свобода или нет? И у нас нет намерений делать что-то не так. Нас все равно подозревают, что мы что-то сделаем», — заявил епископ Даниил.

«Принцип коллективной вины — не принцип правового государства. Принимать некий закон, согласно которому можно закрыть определенную религиозную организацию — неправильно. Мы здесь действуем на основании эстонских законов. Мы хотим, чтобы была свобода вероисповедания. У Церкви должна быть возможность решать», — сказал епископ Даниил в интервью Delfi.

Русская линия