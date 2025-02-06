Поминальные богослужения в 19-ю годовщину преставления всероссийского старца прошли в Пскове, Севастополе и многих городах России…

В России отметили день памяти архимандрита Иоанна (Крестьянкина)

5 февраля 2025 года, в 19-ю годовщину отшествия ко Господу старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина), во многих храмах Русской Православной Церкви прошли заупокойные богослужения по всероссийскому батюшке.

Сугубые мемориальные торжества состоялись в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, где подвизался отец Иоанн, сообщает официальный сайт Псковской епархии.

Божественную Литургию в этот день совершил епископ Троицкий и Южноуральский Павел. Его Преосвященству сослужили благочинный Псково-Печерской обители иеромонах Прохор (Андрейчук) с братией обители в священном сане, секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Порхова протоиерей Сергий Кривоногов, первый проректор Псково-Печерской духовной семинарии игумен Августин (Заярный), духовные чада и почитатели памяти архимандрита Иоанна в священном сане. Диаконский чин возглавил клирик Никольского храма города Пушкино Коломенской епархии диакон Константин Герасимович.

Песнопения Литургии исполнил братский хор под управлением инока Олега Гладышева. За богослужением молились многочисленные прихожане обители и паломники, собравшиеся в этот день почтить память близкого их сердцу старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

По окончании Литургии в Богом зданных пещерах обители была совершена заупокойная лития у могилы приснопоминаемого старца.

В этот же день в картинной галерее архимандрита Алипия состоялась беседа «Пасхальный батюшка. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)».

В Крыму, где правящим архиереем является духовное чадо отца Иоанна, бывший митрополит Псковский Тихон (Шевкунов), прошла Божественная литургия в Свято-Владимирском соборе Херсонесского мужского монастыря Севастополя, сообщает официальный сайт Крымской епархии.

Священноархимандриту обители в этот день сослужили соборное духовенство и братия монастыря. По запричастном стихе владыка Тихон обратился к пастве с архипастырским словом, в котором рассказал о старце Иоанне.

Русская линия