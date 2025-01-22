Игумены и монахи 40 монастырей Греции и Афона выступили в поддержку гонимой Украинской Православной Церкви…

Игумены и игумении 39 монастырей Греции и Святой Горы Афон опубликовали открытое письмо в поддержку Украинской Православной Церкви, сообщает СПЖ, на страницах которого был опубликован полный перевод обращения на русский язык:

«И все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12).

Согласно апостолу Павлу, преследования являются признаком подлинности христианской жизни, а Господь прямо говорит: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5:10).

В наше время, когда мир погружён в насилие оружия и стоит на грани ядерной катастрофы, мы соединяем свои голоса и молитвы с голосами многих православных Патриархов, архиереев, священнослужителей и монахов за жестоко преследуемую Украинскую Православную Церковь во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.

Как известно, после незаконного захвата множества храмов и монастырей, арестов, преследований и заключений архиереев Украинское государство в последние годы сделало ещё один шаг, приняв 20 августа 2024 года закон № 8371/2024, который ставит вне закона Украинскую Православную Церковь под руководством митрополита Онуфрия, которому остаётся верна подавляющая часть православных христиан Украины (примерно 24 миллиона человек).

Этот закон превращает Украину, страну с «европейской ориентацией», в государство времён Гитлера и Сталина, легализуя преследования и подавления, ненависть и клевету, конфискацию и закрытие храмов УПЦ, атаки и налеты, сопровождаемые даже кровопролитием.

Показательным примером является насильственный захват кафедрального собора Архангела Михаила УПЦ в Черкассах, который произошёл 17 октября 2024 года.

В ночь на 17 октября, около 3 часов утра, около 100 человек в камуфляжной форме и с закрытыми лицами ворвались на территорию собора. Нападавшие силой попытались захватить храм. Когда группа верующих УПЦ во главе с митрополитом Черкасским и Каневским Феодосием попыталась защитить собор, злоумышленники открыли огонь из пневматического оружия, применили химические вещества, а также избили и ранили десятки людей, включая митрополита Феодосия и священников.

Позже на видеозаписи, опубликованной в Интернете, были зафиксированы участники нападения, совершающие в храме «молитву», якобы под руководством представителей так называемой автокефальной «Православной Церкви Украины».

После кровавого захвата митрополит Феодосий обратился к своей пастве: «Мы сделали всё, что могли, чтобы защитить собор. К сожалению, противостоять насилию невозможно. Мы попытаемся добиться справедливости в судах, но, зная, как решаются у нас дела — исключительно по политической целесообразности — шансов на успех почти нет».

Преследования продолжаются с неослабевающей интенсивностью.

В связи с этим следует упомянуть более раннее заявление Вселенского Патриарха Варфоломей, который «решительно осуждает любой акт насилия, особенно направленный против мест поклонения, откуда исходят только послания любви, мира и солидарности, как, например, последний акт против храма Святого Дионисия в Колонаки».

Молимся Господу, Владыке мира, чтобы Он смягчил жестокость сердец сильных мира сего, остановил всякое насилие и даровал столь необходимый мир Украине и всему миру.

Пусть это произойдёт через нашу христианскую веру, покаяние, терпение и любовь, как учит нас Блаженнейший митрополит Онуфрий.

С благословением и пожеланиями доброго и благословенного года".

Подписи игуменов:

1. Игумен Священного монастыря Ксиропотам — Архимандрит Иосиф и братия во Христе.

2. Игумен Священного монастыря Дохиар — Архимандрит Амфилохий и братия во Христе.

3. Игумен Священного монастыря Каракалл — Архимандрит Филофей и братия во Христе.

4. Игумен Священного монастыря Филофей — Архимандрит Никодим и братия во Христе.

5. Игумен Священного монастыря Констамонит — Архимандрит Харалампий и братия во Христе.

6. Игумен Священного монастыря Успения Богородицы Гиромериу, Феспоротия — Архимандрит Мефодий и братия во Христе.

7. Игумен Священного монастыря Преображения Господня в Сохо, Лангадас — Архимандрит Евлогий и братия во Христе.

8. Игумен Священного монастыря Рождества Богородицы Каллипетра, Верия — Архимандрит Палама и братия во Христе.

9. Игумен Священного монастыря святого Никодима Святогорца, Пиргетос, Лариса — Архимандрит Ириней и братия во Христе.

10. Игумен Священного скита преподобного Арсения Каппадокийского, Ормилия, Халкидики — Архимандрит Синесий и братия во Христе.

11. Игумен Священного скита святого Иоанна Русского, Пефкохори, Халкидики — Архимандрит Григорий и братия во Христе.

12. Игумен Священного скита Пантократора и Святого Покрова, Мелисохори, Ореокастро — Архимандрит Антоний и братия во Христе.

13. Игумен Священного монастыря Святой Троицы, Гадзеа, Волос — Архимандрит Григорий и братия во Христе.

14. Игумен Священного монастыря святого Никодима Святогорца, Паония, Килкис — Архимандрит Хрисостом и братия во Христе.

15. Игумен Священного монастыря Богородицы Макариотиссы, Домврайна, Фивы — Архимандрит Феодосий и братия во Христе.

16. Игумен Священного монастыря святого Георгия, Лангас, Парос — Архимандрит Мелетий и братия во Христе.

17. Игумен Священного монастыря Живоносного Источника, Лонговарда, Парос — Архимандрит Никодим и братия во Христе.

18. Игумен Священного монастыря святого Николая, Сиамадес, Каламбака — Архимандрит Макарий и братия во Христе.

19. Игумен Священного монастыря святого Николая, Андрос — Архимандрит Дорофей и братия во Христе.

20. Игумен Священного монастыря Святой Параскевы, Вахлия, Гортиния — Архимандрит Иероним и братия во Христе.

21. Игумен Священного монастыря Успения Богородицы, Валтесинико, Гортиния — Монах Даниил и братия во Христе.

22. Игумен Священного скита Воскресшего Христа, Пирей — Архимандрит Мефодий и братия во Христе.

23. Игумения Священного монастыря Богородицы Миртидиотиссы, Фапсанон, Парос — Монахиня Макрина и сестры во Христе.

24. Настоятельница Священного монастыря Иоанна Предтечи, Пиргетос, Лариса — Монахиня Христонимфа и сестры во Христе.

25. Игумения Священного монастыря Святой Троицы, Эдесса — Монахиня Порфирия и сестры во Христе.

26. Игумения Священного монастыря Живоносного Источника (Кливокас), Гортиния — Монахиня Серафимия и сестры во Христе.

27. Игумения Священного монастыря Святой Троицы, Ливади, Элассона — Монахиня Феофано и сестры во Христе.

28. Игумения Священного монастыря Керницы, Витина, Аркадия — Монахиня Синклитикия и сестры во Христе.

29. Игумения Священного монастыря святого Лаврентия, Пелион — Монахиня Мариам и сестры во Христе.

30. Игумения Священного скита «Панагия Аксион Эстин», Месаий, Ореокастро — Монахиня Евфимия и сестры во Христе.

31. Игумения Священного монастыря Георгия, Мандра, Аттика — Монахиня Феврония и сестры во Христе.

32. Игумения Священного монастыря Святой Троицы — святого Нектария, Эгина — Монахиня Тимофея и сестры во Христе.

33. Игумения Священного монастыря Пророка Илии, Захолис, Коринфия — Монахиня Магдалина и сестры во Христе.

34. Игумения Священного монастыря святого Мины, Периохора, Драма — Монахиня Агафангела и сестры во Христе.

35. Игумения Священного монастыря Пантократора Спасителя Христа, Керкира — Монахиня Евфимия и сестры во Христе.

36. Игумения Священного монастыря Архангела Михаила, Тасос — Монахиня Ефрема и сестры во Христе.

37. Игумения Священного монастыря святого Стефана, Метеоры — Монахиня Христонимфа и сестры во Христе.

38. Игумения Священного скита Иоанна Предтечи, Мета́морфосис, Халкидики — Монахиня Мариам и сестры во Христе.

39. Игумения Священного скита святого Георгия, Анидрос — Монахиня Иоанна и сестры во Христе.

Сбор подписей продолжается.

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