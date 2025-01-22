29 января 2025 года в рамках работы XXXIII Международных образовательных Рождественских чтений в Патриаршем зале Кафедрального соборного Храма Христа Спасителя состоится презентация паломнических маршрутов, посвященных Святителю Тихону, Патриарху Московскому и всея Руси, сообщает официальный сайт Комиссии по развитию православного паломничества.

Каждый маршрут будет посвящён отдельному периоду жизни и служения Святителя в разных городах. В Москве разработан новый уникальный маршрут, который объединяет все места, связанные с Патриархом Тихоном. В скором времени он также будет адаптирован и доступен для школьников и молодёжи.

Разработчиками маршрутов выступили паломнические службы, краеведы, историки, музейные работники из Москвы, Пскова, Санкт Петербурга, Твери и Ярославля.

Маршруты были разработаны в рамках выполнения поручений Организационного комитета празднования 100-летия блаженной кончины святителя Тихона. Курировала эту работу Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь.

В 2024 году в России прошло комплексное обучение экскурсоводов по программе «Жизнь и служение Святителя Тихона», в котором приняли участие свыше 700 экскурсоводов из разных регионов. Лекции для экскурсоводов доступны на сайте Комиссии.

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