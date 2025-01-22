В Почаевской лавре считают такие планы кощунственными и оскорбительными…

Специальная комиссия Министерства культуры Украины и Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника планирует провести инвентаризацию не только церковного имущества Почаевской лавры, но и нетленных мощей преподобного Иова Почаевского. Об этом сообщил пресс-секретарь Почаевской Лавры архимандрит Гавриил, передает портал Raskolam.net.

Отец Гавриил пояснил, что запланированная заповедником «инвентаризация» предусматривает выявление и опись всей церковной утвари, которая содержится в Успенском, Троицком соборах и Монастырских кельях. Никаких исключений чиновники делать не собираются.

В обители обратили внимание, что намерения представителей Минкульта и «заповедника» «инвентаризировать» святые мощи кощунственны сами по себе. По мнению братии Почаевской Лавры, такой акт является унижением религиозных чувств монахов и верующих, чего не допускала даже коммунистическая советская власть.

Архимандрит Гавриил также обратил внимание, что под видом инвентаризации работники заповедника, пытаются присвоить себе то, что государство монастырю не передавало, что противозаконно. Поручение государственного секретаря Минкульта, согласно которому «заповедник» создал комиссию по инвентаризации комплекса сооружений Почаевской лавры, было выдано с очевидным нарушением компетенции.

На основании вышеупомянутого, братия Лавры выразила свой протест относительно проведения произвольной и противоправной инвентаризации святынь и церковной утвари, находящейся во владении монастыря.

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