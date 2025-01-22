Депутаты Госдумы единогласно приняли закон, ужесточающий запрет за продажу детям табачных изделий и вейпов…

Вячеслав Володин: «Важно уберечь детей от потребления опасной продукции, которая несёт риск для их жизни и здоровья»

Депутаты Госдумы приняли законопроект о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям табака, вейпов и кальянов. Законопроект был принят единогласно. Теперь его должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать президент, сообщает РБК со ссылкой на Телеграм-канал парламента.

Документ предусматривает ужесточение административной ответственности по ст. 14.53 КоАП за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для её потребления или сырья для производства. В частности, повышаются штрафы за это правонарушение:

для физлиц — с максимальных 60 тыс. руб. до 300 тыс. руб.;

для должностных лиц — с 300 тыс. до 700 тыс. руб.;

для юридических лиц — с 600 тыс. до 2 млн руб.

Документ также ужесточает ответственность за отдельные нарушения в сфере оборота табачной и никотинсодержащей продукции.

Законопроект в ноябре 2024 года внесла в Госдуму группа депутатов во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.

Вейпы запрещено продавать детям с апреля 2023 года. Тогда соответствующий закон подписал Владимир Путин. Запрет касается и безникотиновых вейпов.

Увеличить штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним Вячеслав Володин предложил спустя год. Он пояснил, что размеры штрафов должны быть такими, чтобы побудить торговцев не продавать запрещенную продукцию детям.

18 января 2025 года спикер Госдумы запустил в своём Телеграм-канале опрос по поводу необходимости полного запрета продажи вейпов и жидкостей для них. Инициативу поддержали 74% проголосовавших, 18% высказались против, оставшиеся заявили, что им всё равно. В январе 2023 года он поручил профильным комитетам Госдумы подготовить предложения о возможном запрете вейпов, идею поддержал Роспотребнадзор.

«Важно уберечь детей от потребления опасной продукции, которая несёт риск для их жизни и здоровья», — заявил Вячеслав Володин.

Русская линия