16−17 января 2025 года в Общественной палате РФ в Москве прошёл II Всероссийский форум «Хранители храмов России», посвящённый вопросам сохранения старинных сельских храмов как объектов культурного наследия и центров духовного развития, сообщает Православие.Ru.

В форуме приняли участие более 300 человек из 30 регионов России: представители федеральных и региональных органов власти, Русской Православной Церкви, СМИ, бизнеса, общественных организаций, благотворительных фондов, добровольческих групп, участники проекта «Школа хранителей храмов». Около 1000 человек следили за работой форума онлайн.

Организатором форума выступил Благотворительный фонд «Сохранение культурного наследия «Белый Ирис» при поддержке Фонда президентских грантов и при содействии Комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции и Комиссии по культуре и сохранению духовного наследия ОП РФ. Организаторы получили приветственные адреса правящих архиереев Вологодской, Тверской, Оренбургской, Петрозаводской и Карельской епархий, губернаторов Белгородской, Орловской области, Луганской народной республики, республики Карелия, руководства «Росимущества».

Инициаторы проведения форума считают, что Россия — страна великой культуры, лидер в области высоких технологий — стоит на пороге беспрецедентной утраты старинных сельских храмов, которая может случиться уже в ближайшие годы. Около 10 тысяч храмов в русской глубинке находятся в аварийном состоянии и практически исчерпали запас своей физической прочности. Несовершенство законодательной базы, отсутствие целевой программы по сохранению сельских храмов, дефицит профессиональных кадров в области реставрации и другие причины замедляют процесс спасения сельских церквей от безвозвратной утраты.

«Возрождение старинных сельских храмов — наш долг, наша потребность, это могучий стимул, который нас объединяет и позволяет сохранять нашу национальную идентичность», — отметил, открывая форум, председатель Комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции ОП РФ Владимир Зорин.

И. о. председателя Экспертного совета по церковному искусству и реставрации иерей Владислав Мишин передал участникам форума благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Отрадно наблюдать за тем, как строятся новые храмы в столице, — отметил отец Владислав. — С 2010 года в разной стадии строительства находятся уже 164 храма. Этот пример вдохновляет многих: люди получают духовные силы для восстановления разрушенных святынь в провинции».

Скрипач-виртуоз, заместитель председателя Комиссии по культуре и сохранению культурного наследия ОП РФ Пётр Лундстрем обратился ко всем неравнодушным людям и призвал всех к самоорганизации, сотрудничеству и сотворчеству. «Огромное число храмов в сельской глубинке разрушается, а ведь это часть нашей истории, часть нашего культурного кода; это, в конце концов, красота Божьего мира», — отметил он.

Программа форума включала в себя пленарные сессии «Государство. Церковь. Общество», «Реальность и будущее сельских храмов», «Грантовая поддержка, особенности и возможности для проектов сохранения сельских храмов и развития территорий», «Участие бизнеса в сохранении объектов культурного наследия». Практические секции были связаны с вовлечением жителей в развитие сельских территорий и сохранение объектов культурного наследия, археологическими исследованиями на территориях монастырей и храмов, социокультурным проектированием, развитием добровольчества, освещением деятельности по возрождению храмов в медиа, а также с реставрацией и госохраной.

В работе форума приняли участие более 65 экспертов, в том числе модераторы. В рамках культурной программы форума состоялось выступление Камерного хора ПСТГУ. Кроме того, участники форума под руководством художницы Аллы Цветковой потрудились над созданием мозаики для Казанского храма с. Курба Ярославской области.

«Я рада, что уже второй по счету форум состоялся, что мы увидели заинтересованность большого числа активных жителей России в восстановлении храмов на сельских территориях, — подвела итоги форума директриса фонда „Белый Ирис“ Ольга Шитова. — Нам удалось выявить болевые точки, обменяться лучшими практиками и выработать предложения по сохранению сельских жемчужин. Эти предложения будут направлены в Правительство РФ и, надеюсь, помогут наметить реальные шаги по решению насущных проблем».

По итогам работы Форума был подготовлен рабочий вариант резолюции. Среди предложений:

— создать комиссию по вопросам сохранения сельских храмов с участием РПЦ, органов власти и общественности; создать Ассоциацию хранителей храмов,

–внести изменения в законодательство, связанные с упрощением состава отчетной документации о работах по сохранению объекта культурного наследия,

— включить культовые постройки старше 100 лет в новую категорию «ценный элемент среды» с целью обеспечения ограниченных форм контроля за их состоянием и другие.

Русская линия