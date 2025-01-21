Викарий Святейшего Патриарха Кирилла указал, что на фоне заявлений нового главы США в защиту традиционной семьи, России необходимо не на словах, а на деле демонстрировать свои духовно-нравственные ценности…

Архиепископ Зеленоградский Савва: После инаугурации Трампа просто декларировать, что «мы не такие как они», больше не получится

20 января 2024 года в США состоялась инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа, который в ходе церемонии вступления в должность сделал целый ряд жёстких заявлений в защиту традиционных семейных ценностей.

«Мы не забудем о нашем Боге. Сегодня я подпишу целый ряд исторических указов. Благодаря этому начнется революция здравого смысла», — заявил Дональд Трамп, пояснив, что, в частности, отменит так называемую «политику разнообразия».

«Существуют только два пола: мужской и женский. Именно они и будут у нас обозначаться», — отметил президент США, обещав, что распорядится вернуть в армию всех военных, которые были уволены за противление подобной политике. На службе также восстановят тех, кто отказался от вакцинации в дни пандемии и потерял из-за этого работу.

Оценку данных заявлений в своём Телеграм-канале дал викарий Святейшего Патриарха Кирилла архиепископ Зеленоградский Савва:

«Ах инаугурация, инаугурация!

За восторгами, скепсисом или прогнозами обратим внимание вот на что.

На протяжении достаточно длительного времени в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями, в том числе с семейными ценностями (и на этой волне вполне принимались вполне хорошие законы).

А вот теперь наступает момент испытания на прочность.

«Они», вдруг, отказались — по крайней мере, в официальной риторике и законодательстве (хотя тут ещё стоит подождать и посмотреть, что действительно изменится) — быть такими, про которых мы говорили «мы не такие» (впрочем, нам для этих слов пока ещё остаётся Европа).

И перед нами неизбежно встаёт вопрос: какие мы сами по себе? Достаточно ли конституционно декларировать, что де у нас семья — это только союз мужчины и женщины? Достаточно ли того, чтобы принимать законодательные акты, ограничивающие пропаганду извращений? Являются ли это декларациями для демаркации от «них» или маркерами нашей живой, в жизни реализуемой идентичностью?

А сделали ли мы достаточно, чтобы действительно превознести семью? Превознести наши духовно-нравственные идеалы? Наша статистика преобладания малодетных и бездетных семей, статистика разводов и абортов; дичайшая антисемейная пропаганда на центральных ТВ и прочих онлайн-кинотеатрах — всё это говорит нам: молодцы, что законы приняли, но работа над собой ещё только началась.

Известна евангельская реплика фарисея, который делал всё как положено по библейскому закону (в трактовке книжников) и, глядя с презрением на грешного мытаря, молился Богу: «Боже! благодарю Тебя, что я — не таков, как прочие люди: грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю».

Вот если нет мытаря для сравнения с собой, — о чём бы тогда молился фарисей? Легко быть белым на чёрном фоне. Что мы сделаем для того, чтобы быть белыми, не глядя на фон? Сами по себе?

Много доброго и живого, рождённого от многовекового опыта русского православного народа и непреложно современного, божеского есть в нашем Отечестве: и в области семейной, и в области культуры, и в области воспитания и образования. Именно это крепкое и возвышающее должно не просто декларировать, а стать нашей жизнью.

«Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть» (императивное и запретительное законодательство) — это внешняя заплатка, костыль, по сути, не требующий сверхусилий, несложное практическое решение. А подтверждение идентичности требует намного больших усилий".

Русская линия