В Симбирске стартовала акция в защиту нерожденных младенцев и против абортов…

В Симбирске (ныне — Ульяновск) по благословению митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина стартовала рекламная кампания, направленная на защиту жизни младенцев, которые находятся в утробе матери, сообщает официальный сайт Симбирской епархии.

Социальная акция инициирована Епархиальной комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства в рамках Всероссийского социального проекта «Семья — основа мира». В рамках акции на улицах города были размещены 30 рекламных пилонов и баннеров «Он — человек».

Проект осуществляется при поддержке администрации и неравнодушных жителей Симбирска и прихожан храмов Симбирской епархии. Он направлен на изменения отношения общества к проблеме абортов.

«Большинство абортов совершаются не по медицинским показаниям, а по причине нежелания родителей взять ответственность за жизнь, которая уже зародилась в утробе матери. Между тем мы, христиане, убеждены, что жизнь человека начинается с момента зачатия. И с помощью этой социальной рекламы мы хотим донести эту мысль до наших сограждан», — подчеркнул председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства протоиерей Николай Архангельский.

Создатели социальной рекламы «Он — человек» — креативная команда АНО «Благо-Медиа» в партнерстве с радиостанцией ВЕРА, Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства и Ассоциацией организаций по защите семьи.

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