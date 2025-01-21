В Таллине состоялась третья сессия Собора ЭПЦ МП, участники которого приняли соответствующее решение в связи с требованиями и угрозами эстонских властей…

10 января 2025 года в Таллине в храме иконы Божией Матери «Скоропослушница» состоялась третья сессия Собора Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, участие в котором приняли представители духовенства и мирян Таллинской и Нарвской епархий Эстонской Церкви, сообщает официальный сайт ЭПЦ МП.

Главным пунктом в повестке третьей сессии Собора было устранение недочётов в редакции Устава Эстонской Православной Церкви, принятой Собором 20 августа 2024 года, на которые указал в своём постановлении регистрационный отдел Тартуского уездного суда. В частности, суд указал, что вместо Eesti Õigeusu Kirik (Эстонская Православная Церковь) необходимо выбрать другое наименование, а также следует сделать некоторые уточнения в тексте Устава.

Вместе с тем, в постановлении регистрационного отдела суда была поставлена под сомнение законность принятых на второй сессии Собора решений, поскольку председатель собрания, митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений, не имеет действующего вида на жительство или права на проживание в Эстонии и в связи с этим не может быть священнослужителем.

В ходе обсуждения на заседании Собора было предложено принять компромиссное решение:

— пойти навстречу пожеланиям регистрационного отдела Тартуского уездного суда, согласившись выбрать для Церкви другое наименование и сделать небольшие уточнения в тексте Устава;

— что касается сомнений в законности решений, принятых на заседании 20 августа, то отметить ошибочную позицию регистрационного отдела суда по данному вопросу. Предстоятель Церкви митрополит Евгений избран законным путём решением Собора Церкви и зарегистрирован в государственном регистре недоходных объединений и целевых учреждений как член правления (Синода) Церкви. Согласно закону о церквях и приходах, половина из членов правления религиозного объединения может не быть резидентами Эстонии (ч. 2 ст. 23 KiKoS). Поэтому вне зависимости от того, является ли правовой статус митрополита Евгения как священнослужителя спорным или нет, он имеет все законные права продолжать свою деятельность в качестве главы Церкви и члена её правления (Синода). Поэтому законны и все решения, принятые на состоявшейся 20.08.2024 сессии Собора.

Большинством голосом компромиссное решение было принято. В качестве нового наименования Церкви было выбрано Eesti Kristlik Õigeusu Kirik, то есть Эстонская Христианская Православная Церковь.

16 января 2025 года уточненный Устав и все необходимые документы были представлены в электронном виде в регистрационный отдел Тартуского уездного суда для внесения изменений в регистр.

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