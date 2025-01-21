Бывшего депутата Украины и ктитора УПЦ обвиняют в госизмене за то, что «он выполнял установки» Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла…

Протодиакону Украинской Православной Церкви Вадиму Новинскому, который является известным украинским бизнесменом и ктитором УПЦ, предъявлено подозрение в государственной измене и в «нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений» (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины), сообщает СПЖ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора Украины.

«По данным следствия, экс-нардеп, который долгое время находился в рядах „Партии регионов“ и „Оппозиционного блока“, с начала вооруженной агрессии РФ против Украины с 2014 года распространял нарративы кремля», — говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, целью Вадима Новинского было сохранение влияния Русской Православной Церкви на Украине. «Подозреваемый распространял так называемую идеологию „русского мира“, — заявили в Генпрокуроре. — При содействии патриарха РФ он стал куратором от РПЦ на территории Украины. Подозреваемый выполнял его установки и указания с целью обеспечения пребывания значительной части украинского общества, являющегося верующими УПЦ (МП), под прямым влиянием лидера РПЦ».

Кроме того, депутат использовал своё право законодательной инициативы, чтобы «скрыть церковно-каноническую связь и вхождение УПЦ в структуру Московского патриархата РПЦ».

«Подозреваемый давал интервью медиа, в которых высказывал утверждения в адрес других конфессий, действующих в Украине, характеризуя их в негативных выражениях», — подчеркивается в заявлении. Такие действия, по мнению следствия, были направлены на разжигание ненависти и вражды на религиозной почве.

Досудебное расследование ведет Государственное бюро расследований, оперативное сопровождение обеспечивает Служба безопасности Украины.

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