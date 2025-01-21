Чиновники ведомства вопреки мнению общественности пытаются заменить при анкетировании школьников «отца» и «мать» на «родитель 1 и 2»…

На острове Кипр разгорелся серьёзный скандал из-за настойчивых попыток чиновников Минобразования внедрить новую систему электронной регистрации школьников (eДЕА), где вместо традиционных обозначений «отец» и «мать» появились графы «родитель 1» и «родитель 2». Причём предполагается, что именно эта система будет использоваться в июне для регистрации учащихся в первый класс гимназий и лицеев, сообщает СПЖ.

Нововведение вызвало массовые протесты родителей и православной общественности. «Нельзя заставлять кого-то превращаться из отца и матери в родителя 1 и родителя 2. Уважение к разнообразию не означает, что мы все должны превратиться во что-то другое», — заявил председатель Федерации родителей среднего образования Лоизос Константину.

Характерно, что подобный инцидент уже имел место в начале учебного года, когда в медицинских формах учащихся также использовались термины «родитель 1» и «родитель 2». Тогда вспыхнули многочисленные протесты общественности, в результате чего чиновники пошли на попятную и отказались от изменений. Но, похоже, содомитский зуд не даёт им покоя.

Министр образования, культуры, спорта и молодежи Афина Михаилиду попыталась оправдать нынешнюю попытку ввести в оборот «новые термины» тем, что «перед любой регистрацией на платформе пользователь чётко идентифицируется как отец или мать». Однако, это никого не убедило.

В результате оппозиционные партии выступили с резкой критикой властей. «Действительно ли в Министерстве образования осознают важность института семьи в кипрском обществе? Спрашивали ли они родителей, согласны ли те называться „родителем 1“ и „родителем 2“? Такие действия неприемлемы, и мы их осуждаем», — заявили в Национальном народном фронте (ЭЛАМ).

Помимо «гендерных изменений», в новой системе также обнаружились другие спорные моменты. В частности, греки-киприоты были обозначены в ней как «религиозное меньшинство» (позже исправлено на «национальность»), а также появилась возможность освобождения от уроков религии, что вызвало протесты со стороны Церкви и педагогического сообщества.

По имеющейся информации, ситуация потребовала вмешательства Кипрского Архиепископа Георгия, который призвал министра образования внести необходимые изменения. Министр заверила, что требования будут выполнены.

Русская линия