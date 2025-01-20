95-летний Предстоятель Албанской Православной Церкви Блаженнейший Архиепископ Анастасий до сих пор находится в коме после проведённого хирургического вмешательства. В настоящее время Первоиерарх подключен к аппарату искусственного дыхания и находится в реанимации больницы Evangelismos в Афинах. Несмотря на постоянные усилия лечащих врачей постепенно привести его в сознание, эта цель пока не достигнута, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на издание Ta Nea.

Сообщается, что спустя 9 дней после операции по устранению кровотечения в нижнем отделе пищеварительного тракта состояние Архиепископа не показывает значительных улучшений. Лечащие врачи работают не покладая рук, но ситуация остается крайне тревожной. Каждый час, проходящий без положительных сдвигов, ещё больше подчеркивает критический характер состояния его здоровья.

30 декабря 2024 года пресс-служба Албанской Православной Церкви опубликовала заявление о госпитализации Предстоятеля АПЦ Блаженнейшего Архиепископа Албанского Анастасия в больницу HYGEIA в столице Албании городе Тирана. В Албанской Церкви сообщили о том, что Предстоятель заболел вирусной инфекцией, и ничто не угрожает его здоровью. Однако, затем у владыки произошли осложнения и его экстренно доставили в Грецию.

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