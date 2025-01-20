Русская линия
Сводка новостей от 20 января 2025

Братия Почаевской лавры уличила комиссию Минкульта в предвзятости
Украинские чиновники вновь явились в обитель и попытались начать незаконную инвентаризацию движимого монастырского имущества…

Почаевская лавра сегодня17 января 2025 года комиссия Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника вновь посетила Свято-Успенскую Почаевскую Лавру, однако монашествующие отказались сотрудничать с чиновниками, которые ранее были замечены в откровенных подтасовках и вранье, сообщает СПЖ.

Как сообщили в Почаевской обители, монахи неоднократно сотрудничали с заповедником, содействуя работе комиссий, включая инвентаризацию недвижимости летом 2024 года. Однако, отчёт о результатах работы комиссии монастырю предоставлен не был, что вызвало у братии сомнения в добросовестности работы чиновников. В итоге, обитель получила отчёт через другие источники, и в нём содержалась рекомендация Министерству культуры разорвать договор с монастырем.

В пятницу комиссия вновь посетила Лавру с целью инвентаризации уже не только недвижимого, но и движимого имущества. Братия в связи с этим выразила протест, ссылаясь на договор 2003 года между Госстроем и Лаврой, в котором подобные проверки не предусмотрены.

Пресс-секретарь Лавры отец Гавриил записал видеообращение и попросил верующих молиться за братию и монастырь. «Никаких противоправных действий тут нет, никто святыню не разрушает и не портит. Святыня, вы сами видите, развивается и украшается новым храмом благодаря вашим молитвам», — отметил представитель обители на критику со стороны СМИ.

Русская линия

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Братия Почаевской лавры уличила комиссию Минкульта в предвзятости
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