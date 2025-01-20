Митрополит Запорожский Лука: «То, что случилось — это знак, это призыв нас к покаянию. Это напоминание нам, что самое непоправимое может произойти в любой момент»

18 января 2025 года Вооружённые силы России нанесли ракетный удар по военным объектам Запорожья. В свою очередь, Вооружённые силы Украины пытались отразить ракетную атаку средствами ПВО. В результате пострадал Свято-Андреевский кафедральный собор Запорожской епархии Украинской Православной Церкви.

Правящий архиерей Запорожской епархии УПЦ митрополит Запорожский Лука, известный своей принципиальной позицией в защиту канонического Православия, в своём Телеграм-канале в праздник Крещения Господня прокомментировал данный трагический случай, призвав свою паству до конца оставаться христианами и с терпением переносить все скорби, попущенные Богом.

Ниже мы приводим заметку владыки Луки целиком:

«В сегодняшний день мы празднуем Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Этот день еще называется Богоявлением. Потому что Господь выходит на проповедь и свидетельствует о Себе, говоря о том, что миру пришло спасение, кроме этого человечеству является Святая Троица.

А чем для нас является наше крещение? Во время Таинства Крещения человек дает обеты Богу. Если крестят младенца, то это делают крестные родители. Мы отрицаемся сатаны и сочетаемся со Христом. После этого начинается борьба дьявола с Богом за новокрещенную душу. Печально, что люди часто этого не понимают. Эта битва идет, в первую очередь, внутри самого человека, который с годами становится либо богоподобным, либо дьяволоподобным.

Что происходит в сегодняшнем мире? Он погряз в грехах и страстях. Общество не осознает, что Христос — это идеал, к которому мы должны стремиться. Оно требует, чтобы Господь, как золотая рыбка, исполнял желание этого общества, чтобы Христос шёл к нему, но не наоборот. А сколько в мире людей, которые сами открыли двери своего сердца дьяволу!

После серьёзного повреждения нашего Андреевского кафедрального собора, сколько злобы и ненависти мне пришлось выслушать. Кто-то требует, чтобы я начал проклинать врагов. Но даёт ли мне право на это Евангелие? Другие вешают на нашу Церковь ярлыки и радуются нашему горю, желая нам ещё большего зла. Сейчас из этой ситуации наши недруги пытаются выжать всё по максимуму, желая приумножить зло, ненависть и вражду. Направить наше внимание и силы в обратном от покаяния и сокрушения направлении. Могут ли эти люди называть себя христианами? Если в сердце кипит ненависть и злорадство, то в нём не может пребывать благодать Божия, а значит, оно становится вместилищем дьявола. Я же призываю всех нас быть христианами. И молиться, молиться, молиться. Очищать своё сердце и мысли. Только так мы останемся с Богом.

Многие спрашивают, почему так случилось? Мне в данном случае вспоминаются слова Евангелия от Луки: «В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете».

Господь говорит о покаянии. И то, что случилось — это знак, это призыв нас к покаянию. Это напоминание нам, что самое непоправимое может произойти в любой момент. И поэтому нельзя терять ни минуты. И всё время бодроствовать, молиться, каяться, уповать на милость Божию.

Те же, кто стал на сторону правды и добра, Господь испытывает так, как Он это делал с праведным Иовом. Христа распяли за то, что Он не стал идти на поводу у толпы (общества), за то, что воля Божественного Отца для Него была важнее всего остального. Подобным образом должны поступать и мы с вами.

Бог пришёл в мир не для того, чтобы сеять злобу и ненависть, а для того, чтобы мы научились любить; для того, чтобы мы стремились облечься в Него и подражать Ему, Его смирению, которое Он показал всем нам на Иордане.

В связи с этим, призываю верующих епархии молиться за всех погибших и пострадавших жителях нашего города. Возьмите себе за правило, во время утренних или вечерних молитв, кратко просить Бога о том, чтобы Он помог всем им. Это то, что нужно делать, если считаешь себя чадом Христовым, а не предаваться горю и унынию, призывам душегубов. Давайте возьмем на себя этот малый молитвенный, не скажу подвиг, а труд. Так мы скорее обретем душевный мир и получим милость Божию!

Пусть Божие благословение пребывает в наших сердцах и духовная радость никого из нас не оставляет. Не поддавайтесь на провокации душегубов. Уповайте на милость Божию. Знайте, что Господь никого из нас не оставляет".

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