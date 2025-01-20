Второй раз за два месяца в Ватикане сообщают, что глава Католической церкви поручил травму в результате падения…

16 января 2025 года в Ватикане сообщили, что папа Римский Франциск получил ушиб правого предплечья после падения в своей резиденции. Хотя рука папы не была сломана, она была зафиксирована «в качестве меры предосторожности», говорится в кратком сообщении пресс-службы Ватикана, передаёт Седмица.Ru.

Судя по всему, ушиб оказался довольно серьёзным, поскольку ватиканским чиновникам не удалось скрыть факт очередного падения главы Ватикана от итальянской прессы. Рука папы Франциска, перевязанная белой повязкой, была видна на фотографиях, сделанных утром 16 января в Апостольском дворце во время его запланированных аудиенций.

В декабре 2024 года 88-летний папа Римский также получил травму при падении. По словам представителя Ватикана Маттео Бруни, утром 6 декабря 2024 года Франциск упал и ударился подбородком о тумбочку, что привело к образованию большой гематомы на нижней правой стороне щеки.

В последнее время становится всё более очевидно, что здоровье папы Франциска оставляет желать лучшего, и его преклонный возраст берёт своё. Теперь он почти всегда использует инвалидную коляску для передвижения и время от времени испытывает проблемы с одышкой. На рождественской мессе в соборе Святого Петра 24 декабря 2024 года его можно было увидеть в чём-то похожем на слуховой аппарат.

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