В свете тяжёлого положения, в котором оказалась Антиохийская Православная Церковь после захватала власти в Сирии исламистами, Русская Православная Церковь намерена продолжить активно поддерживать Блаженнейшего Патриарх Антиохийского и всего Востока Иоанна.

В связи с этим 18 января 2025 года представитель Русской Православной Церкви архимандрит Филипп (Васильцев) посетил Ближний Восток и был принят Блаженнейшим Патриархом Великой Антиохии и всего Востока Иоанном X в его резиденции в Патриаршем монастыре в честь Успения Пресвятой Богородицы в Баламанде, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Архимандрит Филипп передал Предстоятелю Антиохийской Православной Церкви приветствие и слова поддержки Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В ходе продолжительной беседы обсуждались вопросы жизнедеятельности Представительства Русской Православной Церкви в Дамаске и Подворья Русской Православной Церкви в Ливане, а также актуальные проблемы межправославного диалога.

Архимандрит Филипп, в частности, рассказал Блаженнейшему Владыке о сотрудничестве Подворья с митрополией Гор Ливанских. В заключение беседы Блаженнейший Патриарх Иоанн просил передать Святейшему Патриарху Кириллу слова благодарности за неизменную поддержку и помощь Антиохийской Православной Церкви.

Русская линия