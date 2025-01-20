Московский Патриархат продолжит поддерживать Антиохийскую Православную Церковь
Представитель Русской Православной Церкви архимандрит Филипп (Васильцев) посетил Блаженнейшего Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна…
В свете тяжёлого положения, в котором оказалась Антиохийская Православная Церковь после захватала власти в Сирии исламистами, Русская Православная Церковь намерена продолжить активно поддерживать Блаженнейшего Патриарх Антиохийского и всего Востока Иоанна.
В связи с этим 18 января 2025 года представитель Русской Православной Церкви архимандрит Филипп (Васильцев) посетил Ближний Восток и был принят Блаженнейшим Патриархом Великой Антиохии и всего Востока Иоанном X в его резиденции в Патриаршем монастыре в честь Успения Пресвятой Богородицы в Баламанде, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.
Архимандрит Филипп передал Предстоятелю Антиохийской Православной Церкви приветствие и слова поддержки Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В ходе продолжительной беседы обсуждались вопросы жизнедеятельности Представительства Русской Православной Церкви в Дамаске и Подворья Русской Православной Церкви в Ливане, а также актуальные проблемы межправославного диалога.
Архимандрит Филипп, в частности, рассказал Блаженнейшему Владыке о сотрудничестве Подворья с митрополией Гор Ливанских. В заключение беседы Блаженнейший Патриарх Иоанн просил передать Святейшему Патриарху Кириллу слова благодарности за неизменную поддержку и помощь Антиохийской Православной Церкви.
Московский Патриархат продолжит поддерживать Антиохийскую Православную Церковь Представитель Русской Православной Церкви архимандрит Филипп (Васильцев) посетил Блаженнейшего Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна...