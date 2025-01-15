Первый настоятель Александро-Невского собора города был расстрелян большевиками в 1937 году по ложному обвинению «в контрреволюционных призывах»…

В 2025 году в городе Бийске Алтайского края планируется торжественно открыть памятник первому настоятелю Александро-Невского собора, здание которого расположено на территории завода «Электропечь» и купол которого виден с Петровского бульвара, отцу Василию Климову, расстрелянному большевиками в 1937 году, сообщает сетевое издание «Бийский рабочий».

Памятник будет установлен на Петровском бульваре неподалеку от здания собора. Над монументом работает заслуженный художник России скульптор Сергей Исаков, который ранее создал для Бийска памятник «Апостолу Алтая» Святителю Макарию (Невскому), установленный на Архиерейском подворье. Расходы по изготовлению памятника взяли на себя потомки отца Василия и меценаты.

Отец Василий Климов родился в 1869 году в Барнауле. Учился в томской классической гимназии. Не закончив пятый класс гимназии, он поступил на службу в Томскую консисторию и в Томскую контрольную палату.

В 1896 году был рукоположен Преосвященным Макарием, епископом Томским и Алтайским, в сан иерея и назначен священником женского монастыря в Барнауле. В 1899 г. Переехал в село Шаховское Барнаульского уезда, где два года служил священником в местной церкви.

В 1901 году поступил вольнослушателем в 6 класс Томской духовной семинарии, которую и окончил в следующем, 1902 году. После окончания семинарии отец Василий переехал в Бийск, где стал первым настоятелем Александро-Невской церкви.

Священник принимал активное участие в общественной жизни Бийска. Заведовал церковно-приходской школой и являлся председателем «попечительства о бедных», существовавшего при Александро-Невской церкви. Состоял членом Бийского отделения Томского епархиального училищного совета. Был избран на три года депутатом на Eпapxиaльный съезд, проходивший в Томске (от Бийского городского духовенства).

Участвовал в качестве выборщика в томском губернском собрании по выборам депутатов в III Государственную думу в Томске.

На одном из предвыборных собраний отец Василий произнёс речь «вполне лояльного прогрессивного содержания», в которой говорил о необходимости реформ некоторых сторон общественной жизни России. В результате чего был вызван на «серьезный разговор» с архиепископом Макарием. Осенью 1908 года «за неблагонадежность» был переведён (а вернее, сослан) из Бийска на приход с. Кашинского Барнаульского уезда.

Осенью 1908 года в Томской губернии были назначены дополнительные выборы депутата III Государственной Думы вместо скончавшегося В.К. Штильке. «Опальный священник» в октябре 1908 года был избран выборщиком от городского и сельского населения Бийска, а 2 ноября 1908 года на Томском губернском избирательном собрании стал депутатом Государственной Думы третьего созыва от Томской губернии.

В Думе отец Василий вошел во фракцию прогрессистов мирнообновленцев и работал в следующих комиссиях: рабочей, переселенческой и по городским делам. Летом 1910 года изучал как обстоят дела с переселением крестьян из Центральной России в Змеиногорский уезд Томской губернии.

В 30-х годах XX века проживал в Южно-Казахстанской (Чимкентской) области в г. Чимкенте, где служил священником.

23 июня 1937 года был арестован по постановлению УНКВД по Южно-Казахстанской области.

Осужден 26 августа 1937 года тройкой при УНКВД по Южно-Казахстанской области по ст. 58 ч.10, 58 ч.11 УК РСФСР (пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений и т. д.) и приговорен в высшей мере наказания — расстрелу.

Реабилитирован 5 июня 1958 года постановлением Президиума областного суда по Южно-Казахстанской области за недоказанностью состава преступления.

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