13 января 2025 года уголовный суд города Патры единогласно оправдал протоиерея Анастасия Гоцопулоса, обвиняемого в нарушении ковидных ограничений, связанных с запретом богослужений. Поводом для суда стало проведение Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 25 марта 2020 года в храме Святого Николая в Патрах, сообщает портал Gorthodox.com со ссылкой на греческий ресурс «Ромфея».

Характерно, что прокуратура Греции, которая во время пандемии возбудила уголовное дело против священника, поддержала позицию адвокатов отца Анастасия, которые настаивали на неконституционности постановления Министерства здравоохранения, запрещавшего проведение богослужений в марте 2020 года. Судьи отметили, что запрет противоречил обязанностям священнослужителей и нарушал основные права граждан.

Вынесенный оправдательный приговор сопровождался бурными аплодисментами собравшихся в зале верующих, священников и монахов, выражавших поддержку отцу Анастасию.

В своей речи священник подчеркнул, что не мог принять запрет на проведение Литургии: «Отмена Литургии, даже временная, означает упразднение самой Церкви. Такие законы действовали в Европе до 311 года, при Диоклетиане, и в Албании при Энвере Ходже. Даже Ленин, Сталин и Мехмед Завоеватель не решались полностью отменить Литургию».

Он добавил, что исполнение Литургии — не только обязанность священника, но и необходимое выражение веры, которое не может быть отменено «ни при каких обстоятельствах».

В октябре 2022 года уголовный суд Патр признал отца Анастасия виновным в нарушении ковидных ограничений, приговорив его к 8-ми месячному условному сроку. Однако священник подал апелляцию, заявляя, что запрет Литургии противоречит Конституции и его священническому долгу.

На суде выступил свидетель защиты, священник и врач отец Евангелос Папаниколау. Он подчеркнул, что Литургия никогда не отменялась, даже во время эпидемий, и священник, отказавшийся от её проведения, утрачивает своё призвание.

Верующие из разных регионов Греции и мира направляли письма поддержки и присутствовали на заседаниях, демонстрируя солидарность с отцом Анастасием. Завершая своё выступление после суда, священник поблагодарил адвокатов и всех, кто поддерживал его. Он также выразил благодарность своему обвинителю, сказав, что судебный процесс стал для него «высшей честью» как для священнослужителя.

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