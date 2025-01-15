Иерарх Сербской Православной Церкви митрополит Бачский Ириней в рождественском интервью белградскому изданию «Печать» коснулся темы церковного раскола на Украине и рассказал о возможном пути выхода из той трагической ситуации раскола и разделения, которая сложилась в мировом Православии, вплоть до Святой Горы Афон, из-за действий Патриарха Варфоломея, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Отдел внешний церковных связей Московского Патриархата представил читателям перевод этого фрагмента указанного интервью:

— Трагедия украинского раскола не произошла бы без неканонического вмешательства Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Украинской Православной Церкви, автономной Церкви в составе Московского Патриархата. К чему, с Вашей точки зрения как архиерея, который десятки лет занимается межцерковными отношениями в Православии, ведет нынешнее трагическое разделение? Что творится в Восточной Церкви? Есть ли надежда решить спорные вопросы и вернуть мир, ведь, по словам святого апостола Павла, Сам Христос есть Мир наш?

— Констатация Вами трагедии украинского церковного раскола и, я бы также добавил, — страданий канонической Православной Церкви и народа Украины — совершенно правильна. Ах, если бы этого не произошло! Трагическое разделение на Украине, к несчастью, очень быстро обернулось разделением и во всём Православии, причём разделением двоякого рода.

С одной стороны, речь идёт о разделении между теми Поместными Православными Церквами, которые за украинскими раскольниками во главе со лже-митрополитом гражданином Думенко не признают решительно никакой канонической легитимности, а также некими другими, малочисленными Поместными Церквами, которые легитимность за украинскими раскольниками признают, хотя и большей частью неохотно или под давлением, при том лишь по решению Предстоятеля, без соответствующего решения Архиерейского Собора.

С другой стороны, и внутри последних также наметилось разделение, которое присутствует где-то в заострённой, где-то — в более мягкой форме, не обойдя стороной на сей раз, в отличие как от далекого, так и от недавнего прошлого, даже Святую Гору Афон, многовековую твердыню Православия.

Виновники разделения, которые, презревши Соборы и каноны, незваными вторглись в каноническое пространство другой автокефальной Церкви и «разодрали ризу Христову», как будто не ведали о словах святителя Иоанна Златоуста и других великих исповедников Православия — а, скорее всего, знали, но им это было безразлично, — что грех раскола не может быть омыт и искуплен даже мученической кровью, которую пролил бы за Христа виновник раскола.

Надежда на решение этой проблемы, крупнейшей в истории Церкви со времен великого раскола между Церквами Востока и Запада в XI веке до наших дней, и на восстановление мира и единства между Поместными Православными Церквами всегда есть, и именно потому, что Сам Христос, а не кто-либо другой или что-либо иное, Князь мира и Мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду. дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. (Еф. 2. 14−16).

Позвольте мне в этой связи повторить позицию, сформулированную мною когда-то в одной из первых наших рождественских бесед на страницах «Печати».

Считаю, что если бы Святейший Вселенский Патриарх выступил от имени Великой Церкви Христовой в Константинополе с заявлением о том, что лидеры украинского раскола и высшие представители украинской власти ввели его в заблуждение, а точнее, грубо обманули, утверждая, будто на Украине все или почти все, от канонического митрополита Онуфрия до граждан Денисенко (самозванного «Патриарха Киевского Филарета»), Думенко (самозванного «митрополита Епифания») и Малетича (самозванного «митрополита Макария»), ждут-не дождутся «объединительного собора» в Киеве и создания «Православной Церкви Украины» («ПЦУ»), этого экклезиоморфного «кентавра» или «трагелафоса» (мифологического уродца, полукозла-полуоленя), а затем аннулировал бы эту скреплённую силой конструкцию, обеспечив восстановление церковного status quo ante и решение проблемы путём диалога не покаявшихся доселе украинских раскольников и их «покровителей» с Русской Православной Церковью, то есть с канонической Церковью на Украине, а также диалога на всеправославном уровне, то это не только предотвратило бы новый раскол — худший, чем тот, который уже существует между Римско-Католической и Православной Церквами, — но также вернуло бы Константинопольскому Патриархату его прежнюю репутацию и доверие, а самого Патриарха Варфоломея проводило бы на суд истории как великого и мудрого Патриарха.

Дальнейшее упорствование в сохранении существующего канонического беспорядка имело бы, уверен, непредсказуемые катастрофические последствия — длительный раскол, и даже, возможно, новое тысячелетие раскола, на этот раз не между христианским Востоком и христианским Западом, а внутри православного Востока. Этот раскол нанес бы непоправимый ущерб миссии и свидетельству Православия в мире, породив притом и немалую экклезиологическую ересь. Боже от такого упаси! Во избежание такого развития событий нам следует много и усердно молиться, трудясь над этим изо всех сил.

Русская линия