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Сводка новостей от 15 января 2025

В Сирии начались нападки на Антиохийского Патриарха Иоанна
Некая общественная организация «Антиохийское движение за перемены» опубликовала заявление с требованием отставки Предстоятеля Антиохийской Церкви…

Патриарх Антиохийский Иоанн Х8 января 2025 года ранее никому неизвестная сирийская «общественная организация» «Антиохийское движение за перемены» опубликовала заявление с требованием к Антиохийскому Патриарху Иоанну Х подать отставку. В организации считают, что глава Антиохийского Патриархата «утратил легитимность и доверие народа», поэтому должен оставить пост Предстоятеля, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на сирийское издание «The Levant».

В заявлении указывается на тесные связи Патриарха Иоанна с правительством Башара Асада, а также «недействительность процесса его избрания», поскольку он «не соответствовал требованиям к кандидатам, указанным во внутренних законах Антиохийского престола». В заявлении также упоминается «прямое вмешательство спецслужб Асада с целью явной манипуляции религиозными институтами в интересах режима». Это вмешательство «нарушило святость избирательного процесса, лишило Церковь независимости и заставило верующих потерять доверие к своим духовным лидерам».

Стоит отметить, что Антиохийский Патриарх Иоанн занял принципиальную позицию в вопросе защиты прав христиан Сирии и не побоялся об этом заявлять открыто, несмотря на то, что Сирийское государство оказалось захвачено откровенными исламистами. В этом свете нападки на главу Антиохийского Патриархата были вполне ожидаемы. Уж очень многим не нравится то, что антиохийское священноначалие не бросило свою паству на произвол судьбы и отказалось покидать Сирию.

Ранее Патриарх Иоанн публично выразил обеспокоенность отсутствием диалога между новыми властями Сирии и христианским обществом страны. По словам Патриарха, несмотря на заявления в СМИ о предстоящей всесирийской конференции, официальных контактов с христианскими общинами со стороны властей пока не было. Он отметил, что Церковь стремится к диалогу ради мира и стабильности в регионе.

Русская линия

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В Сирии начались нападки на Антиохийского Патриарха Иоанна
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