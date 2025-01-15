11 января 2025 года в московском храме Сергия Радонежского в Рогожской слободе православные верующие, представители благотворительных и общественных организаций зажгли 3 тысячи свечей в память о детях, убитых абортами. Специально для этого события ранее был изготовлен большой напольный подсвечник в форме креста, сообщает Православие.Ru.

Организаторами события выступили социальная служба Центрального викариатства города Москвы, благотворительная организация по поддержке беременных женщин в кризисной ситуации «Спаси жизнь» и Русская Община.

«Верующие зажигали свечи во время служения покаянного молебна ко Господу Богу, Пресвятой Владычице Богородице и святым мученикам 14 тысячам младенцам, Христа ради в Вифлееме от Ирода избиенным. Некоторые плакали, ощущая тяжесть некогда совершенной трагической ошибки совершения аборта», — рассказал настоятель храма Сергия Радонежского в Рогожской слободе, ответственный за социальное служение в Центральном викариатстве города Москвы протоиерей Александр Михеев.

По данным Росстата, в 2023 году в России было совершено 467 тысяч 586 абортов, в 2022 году — 503 тысячи 809. Общественники и представители власти говорят о том, что реальные цифры значительно выше.

«В прошлом году зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что количество абортов в России может в два раза превышать официальную статистику, то есть порядка 800 — 900 тысяч абортов ежегодно. С учётом абортов, которые наступают вследствие использования внутриматочных спиралей и гормональной контрацепции, реальная цифра значительно выше. Полагаем, что россиянки убивают абортами не менее одного миллионного детей в год. Это около 3 тысяч детей ежедневно, поэтому сегодня зажгли такое количество свечей», — рассказала координатор благотворительной организации «Спаси жизнь» Мария Студеникина.

За последние годы Русская Православная Церковь и некоммерческие организации открыли 86 приютов для беременных женщин и матерей с детьми и 267 центров гуманитарной помощи, которые помогают женщинам сохранить беременность, решая их материальные проблемы. Вместе с этим Церковь инициирует законодательные инициативы, направленные на защиту детей до рождения. Среди таких инициатив — предложение вывести аборты без медицинских показаний из системы ОМС.

В прошлом году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал исключить аборты из списка услуг частных клиник в России.

«Аборт продолжает оставаться не только так называемой бесплатной медицинской помощью, но и средством обогащения для частных клиник. По сведениям ряда экспертов, коммерческая медицина нередко не исполняет те важные „антиабортные“ ограничения, которые в последние годы приняты государством при полной поддержке общества и Церкви. Настало время законодательно изъять аборты из списка так называемых услуг, позволяющих наживаться коммерсантам от медицины на горе женщины», — сказал Святейший Патриарх, выступая в Государственной думе на пленарном заседании ХI Рождественских парламентских встреч.

Координатор Русской Общины Евгений Чесноков рассказал, что организация планирует совместно с Русской Церковью провести ряд других мероприятий, призванных привлечь внимание властей и общества к проблеме детоубийства. «Детей убивают каждый день, кровавый конвейер без остановки. Мы должны насколько возможно противостоять этому безумию, в том числе поддерживая законодательные инициативы Святейшего Патриарха и православных представителей власти. В этом году Русская Община планирует приложить максимум усилий к поддержке законопроекта об охране здоровья детей до рождения, который инициировал депутат Государственной Думы Николай Николаев и поддержали более 100 депутатов», — сказал Чесноков.

В социальной службе Центрального викариатства города Москвы рассказали, что мероприятие 11 января стало только началом, и в течение года планируется реализовать ряд проектов, направленных на профилактику абортов.

Русская линия