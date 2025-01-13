Святейший Патриарх Кирилл: «Узнав о постигшем Вас недуге, выражаю искреннее сочувствие и братскую поддержку Вашему Блаженству»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание Блаженнейшему Архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию со словами поддержки в связи с болезнью Предстоятеля Албанской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

«Узнав о постигшем Вас недуге, выражаю искреннее сочувствие и братскую поддержку Вашему Блаженству и заверяю в молитвах о Вашем скорейшем выздоровлении», — говорится в тексте послания.

Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что всегда с теплотой вспоминает братское общение и взаимопонимание с Блаженнейшим Архиепископом Анастасием, результатом которых становились «совместные действия, направленные на укрепление единства Православия и свидетельство о нашей вере неправославным христианам и внешнему миру».

«Христос Спаситель, Его же ранами мы исцелились (Ис. 53:5), да укрепит Ваши душевные и телесные силы, да поможет преодолеть все тяготы болезни и подаст Вам благодатное утешение и мир Свой, который превыше всякого ума (Флп. 4:7)», — пожелал Предстоятелю Албанской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл.

По последним данным, Архиепископ Анастасий продолжает оставаться в крайне тяжёлом состоянии. На днях ему была проведена операция, и в ближайшее время станет ясно, пойдёт ли владыка на поправку или Албанская Православная Церковь осиротеет.

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