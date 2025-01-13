Русская линия
Сводка новостей от 13 января 2025

Епископ Команский Михаил выступил в роли унтер-офицерской вдовы Фанара
Архиерей Константинопольского Патриархата, представители которого настояли на переходе многих Поместных Церквей на новоюлианский календарь, заявил, что нет никакой разницы, когда праздновать Рождество Христово…

Епископ Команский Михаил во время рождественского богослужения7 января 2025 года, в день Рождества Христова по юлианскому календарю, в Андреевском храме Киева экзарх Константинопольского Патриархата епископ Команский Михаил совершил праздничную службу, заверив её проповедью на тему календарного вопроса, сообщает СПЖ.

«Сегодня мы с вами празднуем Рождество по старому стилю. И мы видим, что в принципе за две тысячи лет мало что изменилось, ведь как только наступает период Рождества Христова, начинаются споры и ссоры по поводу того, по какому стилю праздновать Рождество Христово», — сказал представитель Фанара.

При этом он добавил, что «Господу Иисусу Христу, я уверен, нет разницы, когда мы празднуем Его Рождество. Для Него главное, как мы празднуем. Как этот праздник меняет наши сердца».

По словам экзарха, истинное празднование Рождества начинается задолго до самого события и продолжается каждый день нашей жизни. Оно заключается в стремлении к духовному совершенствованию, в помощи ближним и в прощении обид.

«Если Рождество Христово для нас — это только посещение богослужений и пение колядок, на этом всё завершается, это не празднование Рождества», — отметил он.

Иерарх Константинопольского Патриархата заявил, что нужно жить этим событием. «И потому, празднуя Рождество Христово, приходя поздравлять родных, близких, кого-нибудь, с кем встречаемся, помним, что дело не в календарях. Дело в том, насколько это событие нас изменило», — заключил он.

Таким образом, можно заключить, что Фанар в своё время без всяких веских причин и серьёзных оснований (просто потому, что фанариотам так захотелось) настаивал на замене юлианского календаря на новоюлианский, ведь никакого смысла в этом, если верить словам владыки Михаила, не было и нет.

Тут возникает только один вопрос: а стоило ли ради этой надуманной проблемы провоцировать столь серьёзные церковные нестроения во многих Поместных Православных Церквах, включая Грецию? Ответ очевиден — нет, конечно. Но на Фанаре этого никогда не признают. Ну, разве, что во время какой-нибудь неподготовленной проповеди, как это сделал епископ Команский Михаил, который выступил в данном случае в роли унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла.

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Епископ Команский Михаил выступил в роли унтер-офицерской вдовы Фанара
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