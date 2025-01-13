Архиерей Константинопольского Патриархата, представители которого настояли на переходе многих Поместных Церквей на новоюлианский календарь, заявил, что нет никакой разницы, когда праздновать Рождество Христово…

7 января 2025 года, в день Рождества Христова по юлианскому календарю, в Андреевском храме Киева экзарх Константинопольского Патриархата епископ Команский Михаил совершил праздничную службу, заверив её проповедью на тему календарного вопроса, сообщает СПЖ.

«Сегодня мы с вами празднуем Рождество по старому стилю. И мы видим, что в принципе за две тысячи лет мало что изменилось, ведь как только наступает период Рождества Христова, начинаются споры и ссоры по поводу того, по какому стилю праздновать Рождество Христово», — сказал представитель Фанара.

При этом он добавил, что «Господу Иисусу Христу, я уверен, нет разницы, когда мы празднуем Его Рождество. Для Него главное, как мы празднуем. Как этот праздник меняет наши сердца».

По словам экзарха, истинное празднование Рождества начинается задолго до самого события и продолжается каждый день нашей жизни. Оно заключается в стремлении к духовному совершенствованию, в помощи ближним и в прощении обид.

«Если Рождество Христово для нас — это только посещение богослужений и пение колядок, на этом всё завершается, это не празднование Рождества», — отметил он.

Иерарх Константинопольского Патриархата заявил, что нужно жить этим событием. «И потому, празднуя Рождество Христово, приходя поздравлять родных, близких, кого-нибудь, с кем встречаемся, помним, что дело не в календарях. Дело в том, насколько это событие нас изменило», — заключил он.

Таким образом, можно заключить, что Фанар в своё время без всяких веских причин и серьёзных оснований (просто потому, что фанариотам так захотелось) настаивал на замене юлианского календаря на новоюлианский, ведь никакого смысла в этом, если верить словам владыки Михаила, не было и нет.

Тут возникает только один вопрос: а стоило ли ради этой надуманной проблемы провоцировать столь серьёзные церковные нестроения во многих Поместных Православных Церквах, включая Грецию? Ответ очевиден — нет, конечно. Но на Фанаре этого никогда не признают. Ну, разве, что во время какой-нибудь неподготовленной проповеди, как это сделал епископ Команский Михаил, который выступил в данном случае в роли унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла.

Русская линия