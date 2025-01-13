Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X обеспокоен отсутствием диалога между новыми властями Сирии и христианским сообществом страны. По словам Его Блаженства, несмотря на заявления в СМИ о предстоящей всесирийской конференции, официальных контактов с христианскими общинами со стороны властей пока не было, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на пресс-службу Антиохийского Патриархата.

«Мы протянули руку для совместного строительства новой Сирии, но до сих пор ждём ответного шага. Мы остаёмся верны нашей вере и истории, пронесённой через века испытаний и перемен. Наш голос — это голос надежды и любви к родной земле», — заявил Патриарх Иоанн.

Ранее сотни сирийских христиан вышли на акции протеста в Дамаске из-за действий радикальных исламистов, которые значительно усилили давление на христианские общины страны после свержения режима Башара Асада. Поводом для протестов стало сожжение рождественской ёлки в городе Сукайлабия.

Христиане требуют равного отношения и соблюдения законов в их отношении. Однако, пока захватившие власть исламисты не замечают данных требований.

Русская линия