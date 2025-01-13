Русская линия
Сводка новостей от 13 января 2025

Антиохийский Патриарх Иоанн заявил об отсутствии диалога с новыми сирийскими властями
Положение христиан в Сирии продолжает оставаться очень шатким, их права попираются…

Антиохийский Патриарх ИоаннБлаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X обеспокоен отсутствием диалога между новыми властями Сирии и христианским сообществом страны. По словам Его Блаженства, несмотря на заявления в СМИ о предстоящей всесирийской конференции, официальных контактов с христианскими общинами со стороны властей пока не было, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на пресс-службу Антиохийского Патриархата.

«Мы протянули руку для совместного строительства новой Сирии, но до сих пор ждём ответного шага. Мы остаёмся верны нашей вере и истории, пронесённой через века испытаний и перемен. Наш голос — это голос надежды и любви к родной земле», — заявил Патриарх Иоанн.

Ранее сотни сирийских христиан вышли на акции протеста в Дамаске из-за действий радикальных исламистов, которые значительно усилили давление на христианские общины страны после свержения режима Башара Асада. Поводом для протестов стало сожжение рождественской ёлки в городе Сукайлабия.

Христиане требуют равного отношения и соблюдения законов в их отношении. Однако, пока захватившие власть исламисты не замечают данных требований.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл: «Узнав о постигшем Вас недуге, выражаю искреннее сочувствие и братскую поддержку Вашему Блаженству»
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился со словами поддержки к страждущему недугом Блаженнейшему Архиепископу Тиранскому Анастасию...

Епископ Команский Михаил выступил в роли унтер-офицерской вдовы Фанара
Архиерей Константинопольского Патриархата, представители которого настояли на переходе многих Поместных Церквей на новоюлианский календарь, заявил, что нет никакой разницы, когда праздновать Рождество Христово...

Антиохийский Патриарх Иоанн заявил об отсутствии диалога с новыми сирийскими властями
Положение христиан в Сирии продолжает оставаться очень шатким, их права попираются...

Ватикан не разрешал содомитам принимать священный сан
Итальянские СМИ опровергли появившиеся сообщения о том, что папа Римский Франциск якобы позволил принимать в семинарии открытых извращенцев...

Мел Гибсон: Единственная религия, к которой в Голливуде относятся с презрением, — это христианство
Режиссёр фильма «Страсти Христовы» заявил, что столкнулся с серьезным сопротивлением при создании своей картины...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день Высочайшего утверждения гимна Российской Империи «Боже, Царя храни», мы вспоминаем видного поэта и патриотического деятеля В.Л.Величко и изобретателя радио А.С.Попова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика