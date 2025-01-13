Русская линия
Сводка новостей от 13 января 2025

Мел Гибсон: Единственная религия, к которой в Голливуде относятся с презрением, — это христианство
Режиссёр фильма «Страсти Христовы» заявил, что столкнулся с серьезным сопротивлением при создании своей картины…

Мэл ГибсонИзвестный американский актёр и режиссёр Мел Гибсон в недавнем интервью на подкасте «Опыт Джо Рогана» поделился своими мыслями о положении христианства в Голливуде. Он отметил, что столкнулся с серьёзным сопротивлением при создании фильма «Страсти Христовы» в 2004 году, и заявил, что христианство является единственной религией, к которой в Голливуде «позволено относиться с презрением», сообщает СПЖ.

Гибсон подчеркнул, что в индустрии, где доминируют «прогрессивные и открытые левые люди», часто приветствующие другие религии, христианство подвергается критике из-за ассоциаций с «белыми людьми, патриархатом и колониализмом». Несмотря на это, он назвал честью снять фильм о Христе и назвал это своей главной мотивацией.

«Я очень верующий христианин», — сказал Гибсон, добавив, что считает историю воскресения Иисуса доказуемой и подтверждённой внебиблейскими источниками. «Идея заключалась в том, что мы все ответственны за это, что Его жертва была за всё человечество, и это за все наши беды и всё, что есть в нашей грешной природе», — добавил он. «Это было искуплением, чтобы вы знали, и я в это верю». Он также отметил готовность апостолов жертвовать своими жизнями ради распространения Евангелия, утверждая: «Никто не умирает за ложь».

Бравший у Гибсона интервью Джо Роган согласился с тем, что христианство часто подвергается критике в светском Голливуде.

Русская линия

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Мел Гибсон: Единственная религия, к которой в Голливуде относятся с презрением, — это христианство
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