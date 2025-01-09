Русская линия
Сводка новостей от 13 января 2025

Ватикан не разрешал содомитам принимать священный сан
Итальянские СМИ опровергли появившиеся сообщения о том, что папа Римский Франциск якобы позволил принимать в семинарии открытых извращенцев…

ВатиканРаспространяемые некоторыми западными СМИ сообщения о том, что Ватикан якобы разрешил содомитам поступать в католические семинарии и принимать священный сан, не соответствуют действительности. Об этом пишет Телеграм-канал Центра «Хризма» со ссылкой на итальянские католические ресурсы.

Документ «Подготовка пресвитеров в итальянских церквях. Руководство и правила для семинарий», который 10 января 2025 года опубликовала Конференция католических епископов Италии и со ссылкой на который появились соответствующие ложные сообщения, прямо указывает на недопустимость принимать в семинарии половых извращенцев.

44-й пункт документа говорит:

«В отношении лиц с гомосексуальными наклонностями, которые стремятся поступить в семинарию или обнаруживают такую ситуацию в ходе формирования, в соответствии со своими собственными убеждениями, церковь, глубоко уважая указанных лиц, не может допускать в семинарию или в священный сан тех, кто практикует гомосексуальность, проявляет глубоко укоренившиеся гомосексуальные наклонности или поддерживает так называемую „гей-культуру“. Такие лица, по сути, оказываются в ситуации, которая серьезно препятствует им правильно относиться к мужчинам и женщинам».

Зарубежные СМИ не упомянули об этом, но процитировали следующую часть этого же пункта:

«В процессе формирования, когда речь идет о гомосексуальных наклонностях, также уместно не сводить различение только к этому аспекту, но, как и для каждого кандидата, понимать его значение в глобальных рамках личности молодого человека, так что, познавая себя и интегрируя цели, присущие человеческому и священническому призванию, он приходит к общей гармонии. Целью формирования кандидата на священство в аффективно-сексуальной сфере является способность принимать в дар, свободно выбирать и ответственно жить целомудренно в целибате».

Таким образом, можно сделать вывод, что крупные мировые ресурсы, наподобие Reuters, откровенно соврали и в погоне за сенсацией выдали желаемое за действительное. Видимо, таковы были их ожидания, однако пока Католическая церковь смогла отойти от той пропасти, к которой её подталкивает мировое «голубое лобби».

Русская линия

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Ватикан не разрешал содомитам принимать священный сан
Итальянские СМИ опровергли появившиеся сообщения о том, что папа Римский Франциск якобы позволил принимать в семинарии открытых извращенцев...

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