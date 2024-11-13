Времена, когда монашествующие Святой Горы Афон отказывались от благ цивилизации и не решались проводить в монастыри даже электричество, похоже, окончательно канули в лету. Ныне Афон активно развивается не как монашеская республика, а как туристический центр, который мало чем отличается от других подобных центров.

Не так давно стало известно, что афонские монахи одобрили «новую инвестиционную инициативу» греческих властей и построили в самом центре Святой Горы супермаркет «AB Василопулос», суперсовременный ресторан и отель с массажным салоном, сообщает греческий портал Tilegrafimanews. gr.

Отель, в частности, решено было разместить в бывшей келье святого Николая (Самарадико), принадлежащей монастырю Великая Лавра. Перестройка здания компаниями SATTO IKE и OIKODOMAIN IKE братьев Димитриса и Ставроса Суаниса началась в 2020 году и завершилась в 2023 году. А несколько недель назад оно было введено в эксплуатацию.

«Отель под торговой маркой „САМАРАДИКО“ со стоимостью проживания 40 евро за ночь предлагает доступный вариант размещения для гостей Афона. В стоимость не включены дополнительные услуги, например, массаж, о котором имеются положительные отзывы, поскольку он обеспечивает полное омоложение», — говорится на портале Tilegrafimanews.gr.

«Ресторан, предлагающий традиционную кухню Агиоса, также является очень интересным дополнением для гостей Афона. Кухня Агиорети, известная своей простотой и богатым вкусом, предлагает уникальные кулинарные впечатления, включающие традиционные блюда из основных ингредиентов местной природы и монастырей этого региона. От кофе и традиционных сладостей до более сложных блюд — ресторан предлагает посетителям изысканную ретроспективу культуры и традиций Афона», — пишут греческие журналисты.

При этом они отмечают, что «изначально на интеграцию этих современных магазинов в самом сердце Афона была негативная реакция», но в результате «эти инвестиции, наконец, находят признание местного сообщества и посетителей». «Сильная религиозная и культурная самобытность Афона остаётся нетронутой, а развитие инфраструктуры показывает, что регион может адаптироваться к потребностям современности, не жертвуя при этом своими традициями и ценностями», — говорится в сообщении.

От себя добавим, что с тех пор, как ряд монастырей Афона вслед за Фанаром признали украинских раскольников, со Святой Горы начался настоящий исход наиболее ревностных монашествующих, которые решили спасаться в других уголках мира. Похоже, именно этим в какой-то мере можно объяснить стремительное обмирщение монашеской республики, которая быстро превращается в из места монашеских подвигов в коммерческий туристический центр.

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