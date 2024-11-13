В 2023 году количество усыновленных иностранцами сирот составило всего шесть человек. Теперь это число упадёт, скорее всего, до нуля…

Государственная Дума России приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете усыновления российских детей гражданами государств, где разрешено менять пол, к чему давно призывало священноначалие Русской Православной Церкви, сообщает РБК.

Председатель парламента Вячеслав Володин заявил, что с 1993 года иностранцы усыновили 102,4 тысяч российских детей. «Крайне важно исключить любое посягательство на возможное изменение пола любым способом при усыновлении за рубеж», — подчеркнул он.

Запрет на усыновление детей из России или опеку над ними коснётся граждан Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран. При этом операции по смене пола разрешены также, например, в Иране и Китае, сообщает РБК.

Любопытно, что в 2023 году граждане других стран усыновили в России всего шесть детей (0,27%) от всех 2243 несовершеннолетних, переданных на усыновление: пятерых — итальянцы, ещё одного — французы. Годом ранее количество усыновлённых иностранцами составляло 57.

В июле прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в России. Закон запрещает проводить операции, связанные с трансгендерным переходом, менять пол в документах, людям, изменившим пол, запретили усыновлять детей, а браки, если один из партнеров осуществил трансгендерный переход, будут аннулировать. Исключение сделано только для «врожденных аномалий».

До этого, в декабре 2022 года, Владимир Путин также подписал закон о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» среди лиц любого возраста.

Русская линия