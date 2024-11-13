Русская линия
Сводка новостей от 13 ноября 2024

Митрополит Донецкий Владимир заручился поддержкой российских властей
После прибытия в Донецк новый правящий архиерей встретился с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой и первым заместителем главы Администрации Президента Сергеем Кириенко…

Митрополит Донецкий Владимир и Анна Кузнецова7 ноября 2024 года в Донецке состоялась встреча митрополита Донецкого и Мариупольского Владимира с заместительницей председателя Госдумы России Анной Кузнецовой, которая прибыла на Донбасс с официальным визитом, сообщает сайт Донецкой епархии.

Владыка Владимир познакомил высокую гостью с главным храмом Донецкой епархии — Спасо-Преображенским кафедральным собором. После посещения храма состоялся визит представительницы законодательной палаты России в Донецкое епархиальное управление.

В ходе состоявшихся здесь переговоров были обсуждены животрепещущие темы сохранения традиционных ценностей, носителем которых является русский народ, а также планы по сотрудничеству в сфере социальных проектов.

Митрополит Донецкий Владимир и Сергей КириенкоАнна Кузнецова поздравила митрополита Владимира с назначением на Донецкую кафедру, пожелала сил и крепости в нелегком служении на территории, израненной военными действиями.

Завершилась встреча теплым прощанием и выражением надежды на плодотворное соработничество.

12 ноября 2024 года на территории Спасо-Преображенского кафедрального собора также состоялась встреча владыки Владимира с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко.

Участие во встрече принял глава Донецкой Народной Республики Дмитрий Пушилин.

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с восстановлением разрушенных храмов и монастырей Донецкой епархии.

В завершение встречи С. Кириенко передал в дар епархии икону святителя Николая Чудотворца и Евхаристический набор.

Русская линия

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Митрополит Донецкий Владимир заручился поддержкой российских властей
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