Русская линия
Сводка новостей от 13 ноября 2024

Иерей Федор Лукьянов: Запрет пропаганды бездетности — это ещё один шаг государства к созданию системы мер по защите семьи
В Русской Православной Церкви считают принятый Госдумой закон о запрете идеологии чайлдфри стратегической победой сторонников традиционных ценностей…

Иерей Феодор ЛукьяновПринятие Госдумой закона о запрете пропаганды чайлдфри — это стратегическая победа всех, кто защищает семью и традиционные ценности, над «информационной агрессией против наших детей», заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, сообщает РИА Новости.

Во вторник Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Также Госдума приняла поправку, исключающую из-под действия закона распространение информации о монашеском образе жизни и обете безбрачия.

«Принятие закона о запрете пропаганды чайлдфри — это стратегическая победа всех защитников традиционных ценностей. Победа над информационной агрессией против наших детей», — сказал отец Федор.

По его словам, за последнее десятилетие в российских соцсетях «были развёрнуты десятки тысяч групп по пропаганде превосходства бездетности, работающих по одинаковым алгоритмам, созданных с целью убедить молодое поколение не создавать семьи», причём «модераторы этих деструктивных групп иногда даже не утруждали себя и просто переводили с английского агитационную продукцию, направленную на ненависть к детям и семейному образу жизни».

«Очень отрадно, что данная инициатива (по запрету пропаганды идеологии чайлдфри — ред.), с которой неоднократно обращался к законодателям Святейший Патриарх, поддержана на столь высоком уровне. Православные христиане с радостью воспринимают эту новость как ещё один шаг государства к созданию системы мер по защите семьи, которая является колыбелью любви к ближнему и своему Отечеству», — заключил священник.

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Иерей Федор Лукьянов: Запрет пропаганды бездетности — это ещё один шаг государства к созданию системы мер по защите семьи
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