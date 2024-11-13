Украинские спецслужбы сообщили о подозрении очередному священнику Овручско-Коростенской епархии УПЦ за «пророссийские взгляды» и «поддержку РПЦ»…

На Украине практически каждый день пополняется список православных исповедников

Число православных исповедников Украинской Православной Церкви на фоне продолжающихся гонений со стороны безбожных украинских властей продолжает активно расти. Служба безопасности Украины в духе своих предшественников из КГБ активно возбуждает против священнослужителей уголовные дела.

Так, на сайте СБУ сообщается, что украинские спецслужбы «собрали доказательную базу» на очередного клирика Овручско-Коростенской епархии УПЦ на Житомирщине в связи с его «антиукраинской деятельностью».

По данным силового ведомства, «после начала полномасштабной войны фигурант навязывал прихожанам пророссийские взгляды в своих проповедях, а также распространял в соцсетях сообщения, оправдывающие войну рф (так в оригинале — РЛ) против Украины».

Среди прочего, в СБУ указали, что «на страницах клирика российское вторжение в наше государство подавалось как «гражданский конфликт». Кроме того, «фигурант публично оскорблял религиозные взгляды верующих других конфессий, а также призывал к поддержке РПЦ».

Инициированные украинскими спецслужбами «экспертизы», конечно же, «подтвердили факты информационно-подрывной деятельности клирика в пользу страны-агрессора».

На основании собранных «доказательств» следователи Службы безопасности сообщили священнику о подозрении по чч. 1, 2, 3 ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Рф против Украины, глорификация её участников). Клирику грозит до 8 лет лишения свободы.

Его имя украинские спецслужбы открыто сообщить боятся и скрывают. Впрочем, Господь сам знает всех своих исповедников.

Русская линия