Русская линия
Сводка новостей от 13 ноября 2024

На Украине практически каждый день пополняется список православных исповедников
Украинские спецслужбы сообщили о подозрении очередному священнику Овручско-Коростенской епархии УПЦ за «пророссийские взгляды» и «поддержку РПЦ»…

Украинские спецслужбы арестовывают очередного священника УПЦЧисло православных исповедников Украинской Православной Церкви на фоне продолжающихся гонений со стороны безбожных украинских властей продолжает активно расти. Служба безопасности Украины в духе своих предшественников из КГБ активно возбуждает против священнослужителей уголовные дела.

Так, на сайте СБУ сообщается, что украинские спецслужбы «собрали доказательную базу» на очередного клирика Овручско-Коростенской епархии УПЦ на Житомирщине в связи с его «антиукраинской деятельностью».

По данным силового ведомства, «после начала полномасштабной войны фигурант навязывал прихожанам пророссийские взгляды в своих проповедях, а также распространял в соцсетях сообщения, оправдывающие войну рф (так в оригинале — РЛ) против Украины».

Среди прочего, в СБУ указали, что «на страницах клирика российское вторжение в наше государство подавалось как «гражданский конфликт». Кроме того, «фигурант публично оскорблял религиозные взгляды верующих других конфессий, а также призывал к поддержке РПЦ».

Инициированные украинскими спецслужбами «экспертизы», конечно же, «подтвердили факты информационно-подрывной деятельности клирика в пользу страны-агрессора».

На основании собранных «доказательств» следователи Службы безопасности сообщили священнику о подозрении по чч. 1, 2, 3 ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Рф против Украины, глорификация её участников). Клирику грозит до 8 лет лишения свободы.

Его имя украинские спецслужбы открыто сообщить боятся и скрывают. Впрочем, Господь сам знает всех своих исповедников.

Русская линия

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На Украине практически каждый день пополняется список православных исповедников
Украинские спецслужбы сообщили о подозрении очередному священнику Овручско-Коростенской епархии УПЦ за «пророссийские взгляды» и «поддержку РПЦ»...

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