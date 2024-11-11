8 ноября 2024 года, в день памяти великомученика Димитрия Солунского, скоропостижно скончался иерарх Русской Православной Церкви Заграницей архиепископ Чикагский и Средне-Американский Петр, сообщает сайт Архиерейского Синода РПЦЗ.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в адрес священноначалия РПЦЗ свои соболезнования:

«С чувством глубокой скорби воспринял известие о кончине архиепископа Чикагского и Средне-Американского Петра — одного из старейших иерархов Русской Православной Церкви Заграницей. Приношу всем вам свои искренние соболезнования.

С юных лет решив посвятить себя служению Господу, владыка с глубокой верой и упованием на Промысл Божий шел по избранному пути. Он был помощником святителя Иоанна (Максимовича) и имел счастливую возможность научиться у него многим христианским добродетелям.

Приснопамятный труженик вертограда Господня исполнял разнообразные церковные послушания, а в зрелом возрасте принес монашеские обеты и был призван к высокому епископскому служению.

Более чем 20-летний период его архипастырских трудов был связан с Чикагской и Средне-Американской епархией. Почивший владыка с усердием созидал здесь приходскую жизнь и многое сделал для развития всех сторон епархиальной деятельности. Обладая большим духовным и жизненным опытом, архиепископ Петр имел попечение о воспитании будущих поколений священнослужителей. Все, кто близко знал владыку, видели в нем не только ревностного иерарха, но и заботливого и любящего отца.

Всещедрый Господь да упокоит душу новопреставленного верного служителя Своего в селениях праведных, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная, и сотворит ему вечную и блаженную память".

На сайте РПЦЗ было опубликовано расписание заупокойных богослужений, отпевания и погребения владыки Петра:

Пятница, 15 ноября

Парастас у гроба с телом архиепископа Петра в 18.00 в Покровском кафедральном соборе Чикаго

Суббота, 16 ноября

Божественная литургия и отпевание в 8 часов утра.

Поминальная трапеза в соборном зале.

После отпевания гроб с телом Его Преосвященства будет доставлен в Свято-Троицкий монастырь.

Богослужения в Покровском кафедральном соборе в субботу и воскресенье, 16−17 ноября, возглавит Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви, после чего он направится в Свято-Троицкий монастырь в Джорданвилле.

Воскресенье, 17 ноября

Встреча гроба с телом почившего архипастыря в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле в 16.00.

Понедельник, 18 ноября

Полунощница и Божественная литургия в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле в 5 часов утра.

Братская трапеза/поминки в 12 дня, а затем панихида и погребение за алтарем Свято-Троицкого собора.

Русская линия