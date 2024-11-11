В афонских монастырях молятся о прекращении этого бедствия и ниспослании дождя…

11 ноября 2024 года во всех монастырях, скитах и келиях Святой Горы Афон были совершены молебны о прекращении засухи и ниспослании дождя. Совершить особые богослужения благословил Священный Кинот Святой Горы в связи с затянувшейся на многие месяцы засухой, сообщает греческий портал «VimaOrthodoxias».

Во время молебнов были прочитаны особые прошения о ниспослании дождя.

В Кариесе, столице Святой Горы Афон, где в храме Протата хранится чудотворная икона Божией Матери «Достойно есть», состоялся молебен с участием игумена монастыря Дионисинат старца Симеона и других представителей Священного Кинота и монастырей Афона, а также паломников.

Следует отметить, что столица Афона — Кариес — оказался в этом году в крайне затруднительном положении из-за большого количества паломников, в результате чего возникла серьезная проблема нехватки воды.

Как сообщают паломники, посетившие Кариес в летний сезон, подача воды в ночные часы была прервана в целях экономии. Сейчас же ситуация ещё более усугубилась, поскольку с тех пор на Афоне так и не было серьёзных дождей.

Русская линия