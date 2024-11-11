6 — 7 ноября 2024 года в Таллине состоялась международная научно-практическая конференция «Православная Церковь в Эстонии — самостоятельность: возможности развития, риски, последствия», организованная Александровским Православным Братством и призванная обсудить сложившуюся сложную церковную ситуацию вокруг Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, сообщает сайт ЭПЦ МП.

Конференция была организована в сжатые сроки в связи с кризисом в отношениях ЭПЦ и государственных структур Эстонии, которые требуют от эстонского священноначалия и верующих отказаться от канонической связи с Московским Патриархатом из-за высказываний Патриарха Кирилла в отношении войны на Украине. В конференции участвовали докладчики из Эстонии, Германии, Франции, Великобритании и Украины.

Цель конференции состояла в том, чтобы обсудить возможность преодоления разделения православных христиан в Эстонии и дать пищу для размышления церковным и государственным деятелям, способствуя тем самым совместному поиску разумного компромисса, достижению взаимопонимания и выстраиванию конструктивных отношений между госструктурами ЭР, ЭПЦ МП и ЭАПЦ.

«Конференция выявила ряд причин, вызывающих по отношению к ЭПЦ МП неприязнь в обществе и препятствующие преодолению разделения в Эстонии между православными христианами Московского и Константинопольского Патриархатов», — рассказал по итогам председатель оргкомитета конференции протоиерей Игорь Прекуп.

Одной из причин, возникшей в последнее время, он назвал авторитарный подход госчиновников и парламентариев, заключающийся в понуждении ЭПЦ МП к смене канонической принадлежности под угрозой принудительной ликвидации, что является неприемлемым вторжением во внутрицерковную жизнь.

Среди других глав христианских конфессий-членов Совета Церквей Эстонии, на конференцию был приглашен в качестве гостя и предстоятель ЭАПЦ митрополит Стефан, чтобы обсудить на заседании круглого стола сложившуюся ситуацию и наметить пути сближения, которые устраивали бы обе стороны.

«Мы надеялись, что конференция послужит площадкой для диалога и взаимного слушания и слышания. К сожалению, митрополит Стефан не принял приглашения», — сообщили организаторы конференции.

Участники конференции при всех своих различия в гражданской и партийной принадлежности, этнического происхождения и возрастных категорий, были единодушны в главном: каноническая принадлежность — внутреннее дело Церкви. В демократическом обществе государство не может понуждать верующих менять свою религиозную самоидентификацию.

Наилучшим образом общую позицию участников конференции выразил пастор Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Вейко Вихури:

«Поскольку в Эстонии согласно Конституции нет государственной церкви, государственная власть не имеет права вмешиваться во внутренние дела церквей — это мыслимо лишь в очень ограниченной степени и в случаях, строго предусмотренных законом. Даже аргумент государственной безопасности не может игнорировать права и свободы, гарантированные Конституцией.

При этом, неправительственные организации, в том числе религиозные объединения, имеют право и даже обязанность вмешиваться в дела государства и общества, поскольку демократическое правовое государство существует на благо своих граждан и жителей, а религиозные люди, члены приходов, также являются частью общества в целом и могут выражать взгляды, которые не нравятся большинству и это соответствует принципам свободного общества.

Различные церкви организуют свою жизнь на основе древних канонов и других церковных законов, но они также могут использовать возможности, предоставляемые демократическим правовым государством. Государственная власть обязана уважать законопослушные религиозные объединения и не препятствовать их деятельности по идеологическим или политическим мотивам".

«Нам надо научиться друг друга понимать и воспринимать на равных, чтобы воссоединение православия в Эстонии стало возможным», — подытожили организаторы конференции и выразили надежду, что Совет Церквей Эстонии мог бы помочь в этом.

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