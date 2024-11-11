Глава Константинопольского Патриархата Патриарх Варфоломей призвал к дружбе между Грецией и Турцией ради мира в Средиземноморском регионе. Он назвал греков и турок «дружественными народами», отметив усилия турецкого и греческого правительств в этом направлении. Глава Фанара считает, что от такой дружбы выиграют обе стороны, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на греческое издание «OrthodoxTimes».

«Мы благодарны всем, кто способствует этому счастливому сближению двух соседних, дружественных и союзных народов, которые имеют так много общего. Развитие дружбы и сотрудничества между ними важнее, чем когда-либо, особенно в сложных глобальных обстоятельствах. Лидерами этого достойного похвалы усилия являются, конечно, уважаемый Президент Республики Турция и Премьер-министр Греции, и оба народа с удовольствием поддерживают их инициативы», — сказал Патриарх Варфоломей.

Тем временем, Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Кипрский Георгий заявил о том, что в диалоге между правительствами Кипра и Турции нет смысла, поскольку попытки урегулирования конфликта между странами, по его мнению, лишь содействуют дальнейшей оккупации острова, сообщает Raskolam.net со ссылкой на Orthodoxia.info.

«Пятьдесят лет безрезультатных переговоров показали, что диалог лишь способствует турецкой оккупации нашей земли. Это был метод Турции, чтобы международное сообщество забыло о сути нашей проблемы, а наш народ охватило истощение. Несмотря на то, что прошло много времени с момента вторжения, мы должны решительно ставить вопрос в его истинных рамках: кипрская проблема — это проблема вторжения и оккупации. Вторжение иностранной страны и захват её территории. Мы должны добиваться немедленного выполнения принципов ООН и Европейского Союза для нашего народа», — сказал иерарх.

Архиепископ Георгий посетовал на то, что правительство Греции оставило Кипр один на один с проблемой турецкой оккупации, и даже сейчас Греция не осознаёт всех рисков, которые может нести Турция региону Эгейского моря.

«Руководство Кипра и Греции должны осознать, что кипрский вопрос является общенациональной проблемой. В частности, греческое руководство должно относиться к кипрскому вопросу как к жизненно важному национальному вопросу, не только с позиции поддержки или солидарности с „братьями-киприотами“, как это привыкли говорить, но и с осознанием того, что кипрская проблема непосредственно касается безопасности Греции. Кипрский вопрос неразрывно связан с проблемой островов Эгейского моря, а также с турецкими устремлениями во Фракии. Безопасность Кипра неразрывно связана с безопасностью Греции и наоборот. За редкими исключениями, отношение греческих правительств к нам было отношением покинутости, равнодушия, отчуждения. Мы почувствовали эту боль — как мы, так и наши отцы — когда во время нашей освободительной борьбы нас оставило правительство родины и заставило согласиться на Цюрихско-Лондонские соглашения, что является причиной наших сегодняшних несчастий», — подчеркнул Архиепископ Георгий.

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