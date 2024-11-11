Бывший госсекретарь США сделал очень многое для украинских раскольников, но сейчас оказался не у дел…

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что в его будущей администрации не будет места для бывшего госсекретаря Майка Помпео и экс-посла США в ООН Никки Хейли. Об этом новоизбранный президент написал в своей соцсети Truth Social, поблагодарив их за службу, сообщает СПЖ.

«Было очень приятно работать с ними, и я хочу поблагодарить их за службу нашей стране», — написал Трамп, дав понять, что больше не нуждается в их помощи.

Майк Помпео, который занимал пост госсекретаря и руководителя Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в первом сроке президентства Трампа, играл ключевую роль в вопросах внешней политики и был главным американским куратором создания «ПЦУ».

В 2021 году Помпео, уже будучи госсекретарем, заявил, что лично способствовал международному признанию украинских раскольников и прилагал усилия, чтобы США оказали этому процессу поддержку. Кроме того, экс-госсекретарь — один из самых известных сторонников политики ужесточения давления на Россию при увеличении военной помощи Украине.

Ранее в американской прессе писали, что он станет министром обороны во время нового президентского срока Трампа. Однако, судя по высказываниям самого Трампа, Помпео, который также является официальным архонтом Фанара, останется не у дел.

Русская линия