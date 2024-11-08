Разговоры о том, что Румынский Патриархат вскоре может признать украинских раскольников, судя по всему, останутся только разговорами. Украинские власти предпринимали для этого максимальные усилия, но так и не добились никаких результатов.

С 21 по 23 октября 2024 года глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский посетил Румынию, где провел ряд встреч с представителями румынского правительства и Румынской Православной Церкви. Во встречах приняли участие посол Украины в Румынии Игорь Прокопчук, а также представители МИД Украины и Посольства Украины в Румынии, сообщает СПЖ.

В ходе встречи с государственной секретаршей МИД Румынии по стратегическим вопросам Аной Кристиной Тинка были затронуты вопросы защиты прав румынского национального меньшинства на Украине и украинского меньшинства в Румынии.

В тот же день в Патриархии Еленский провел почти трехчасовую встречу с секретарем Священного Синода Румынской Патриархии, епископом Варлаамом Плоештяну и его советниками. Обсуждались ключевые религиозные вопросы, возникающие в обеих странах.

Украинские власти пытались склонить румын к признанию украинских раскольников, но тщетно. И не столько потому, что румынское священноначалие оказалось принципиально в вопросах соблюдения канонов, а потому что украинские власти отказались пускать Румынских Патриархат на территорию Украины.

Вскоре после указанной поездки Св. Синод Румынского Патриархата выразил протест в связи с нежеланием украинских властей зарегистрировать на Украине Румынский экзархат. В ответ глава «ПЦУ» Думенко собрал свой «синод», который заявил о невозможности присутствия Румынского Патриархата на Украине.

Таким образом, украинские раскольники окончательно разругались с румынами, а это значит, что ни о каком признании «ПЦУ» со стороны Румынского Патриархата и речи быть не может.

Русская линия