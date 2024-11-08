Президент России заявил, что Москва не собирается ни от кого отгораживаться, но, как и прежде, в отношениях с Западом теперь уже точно не будет…

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» дал понять западным и нынешним российским элитам, что возвращения к прежней политике с Западом теперь не будет, поскольку российские власти сделают необходимые выводы по поводу антироссийских действий Европы и США в отношении России.

«Россия идёт своим путём. Надеюсь, она с пути следования своим национальным интересам не свернёт. Её, конечно же, нужно интегрировать (в Европу — РЛ). Мы от этого никогда не отказывались. Но мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, по которому шла до 2022 года, как я уже говорил в своём выступлении, а это был путь, который был сопряжён со скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на её подчинение интересам каких-то других стран, которые считали, что они имеют на это право. Россия не может существовать в таком подчинённом или полуподчинённом состоянии. И мне кажется, что наш народ, самый простой народ, простые граждане, это осознали, когда поняли, что пытаются с нами сделать наши геополитические противники», — заявил президент.

По его словам, вся логика происходящих ныне событий что показывает, что «люди поняли, что происходит, поняли, что пытались с нами сделать, как бы красиво это ни выглядело и как бы нам покровительственно ни похлопывали по плечу». «И именно с этим связана такая необычная, я бы даже сказал, консолидация российского общества. Именно с пониманием, в чём заключаются кардинальные, стратегические интересы страны — в укреплении её независимости, самостоятельности, суверенитета».

«В ходе нашей предвыборной президентской кампании, я помню, особенно не было времени следить за всем, но смотрел, включил телевизор: иностранный корреспондент — какой-то, кстати, иностранный, не помню какой — подошёл на улице к мужчине в Белгородской области, в Белгороде — можно, наверное, в архивах найти этот эпизод — и спрашивает: вы куда? Он говорит: на избирательный участок. „Но это же опасно, дроны могут прилететь, можно пострадать. Зачем вы идёте? Почему вы не боитесь?“ Ответ был очень короткий. Это [был] мужчина средних лет, он повернулся к нему, посмотрел так сурово и говорит: я русский, — и пошёл», — привёл пример Владимир Путин.

«Так мог бы ответить представитель любого этноса Российской Федерации сегодня: и из Поволжья — я сейчас не хочу кого-то конкретно называть, потому что всех не перечислить, у нас 190 этносов, — и с севера Российской Федерации, и с Северного Кавказа, отовсюду. Потому что сегодняшние события привели к высшей консолидации российского общества и к пониманию, что такое суверенитет для нашей страны. Это одна из ключевых, жизненно необходимых основ развития России и её существования в будущем», — заключил глава государства.

Русская линия