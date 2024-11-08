Наместник Святогорской Лавры будет находиться в заточении ещё, как минимум, до середины декабря…

6 ноября 2024 года в Днепровском апелляционном суде состоялось заседание по делу наместника Свято-Успенской Святогорской Лавры митрополита Арсения (Яковенко). В суде были рассмотрены апелляционные жалобы защиты владыки Арсения на решение Славянского горрайонного суда от 8 октября. Этим решением было продлено содержание владыки Арсения под стражей с 13 октября ещё на 2 месяца, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на пресс-службу Успенской Святогорской лавры.

Кроме адвокатов, митрополита и прокурора, участие в судебном заседании также приняла народная депутатка Украины Виктория Гриб, которая заявила перед судом о своей готовности взять владыку Арсения на поруки с тем, чтобы он был освобожден из-под стражи. Также она добавила, что желание поручиться за наместника Святогорской Лавры также есть у ещё не менее чем 10-ти депутатов, представляющих различные политические силы.

Адвокаты в своих выступлениях указали на нарушения, которые, по их мнению, допустил суд первой инстанции при принятии решения. Также они подчеркнули, что выполнение этого решения привело к нарушению основных прав и свобод их подзащитного, закрепленных в Конституции и других нормативных актах Украины.

Однако суд отказал защитникам владыки и оставил архипастыря под стражей, не удовлетворив ходатайство адвокатов.

Следующее заседание Славянского горрайонного суда по делу митрополита Арсения должно состояться 19 ноября 2024 г. в 13:00 в режиме видеоконференции.

Русская линия