Поместные Православные Церкви начали консультации по урегулированию украинского церковного кризиса. Процесс инициирован в связи со сменой руководства США, поскольку ключевые фигуры из окружения Дональда Трампа пристально следят за религиозной ситуацией на Украине и настроены на «решение этой проблемы». Об этом пишет сербское издание «Журнал», передаёт портал Raskolam.net.

Сербские журналисты указывают, что на Фанаре царит недовольство фигурой главы «ПЦУ» Епифания Думенко, однако по автокефалии Церкви на Украине греки остаются непреклонными. Кроме того, утверждается, что бывший госсекретарь новоизбранного президента Дональда Трампа Майк Помпео, сыграл ключевую роль в формировании и становлении «ПЦУ», однако Такер Карлсон и будущий вице-президент Вэнс неоднократно указывали на пренебрежение фундаментальных свобод на Украине из-за преследования Украинской Православной Церкви.

Кроме того, в процессе участвует Сербская Православная Церковь, которая взяла на себя посредническую роль. Именно с этим связана недавняя встреча Патриарха Порфирия с послом Украины в Сербии, во время которой Предстоятель подчеркнул, что украинское правительство неправильно подходит к вопросу преодоления церковного кризиса в стране.

Кто в реальности участвует в переговорах от лица Поместных Церквей, кроме Сербского Патриархата, не сообщается. Возможно, сербская пресса выдаёт желаемое за действительное и в реальности речь идёт об инициативе сербского священноначалия и не более. Во всяком случае, никакой информации о том, что со стороны Русской Православной Церкви или Константинопольского Патриархата идут переговоры, нет.

Русская линия