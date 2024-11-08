Памятный крест был воздвигнуть трудами верующих и духовенства Русской Православной Церкви в селе Липцы под Серпуховом…

20 октября 2024 года благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий Коськин совершил Божественную литургию в Благовещенском храме села Липицы городского округа Серпухова, после чего принял участие в торжественном открытии памятника родственникам и наставникам священномученика Илариона (Троицкого), сообщает сайт Подольской епархии.

Отцу Дионисию сослужили проректор Тульской духовной семинарии по учебной работе иеромонах Иларион (Варежкин), насельник Сретенского монастыря иеромонах Афанасий (Дерюгин) и настоятель Благовещенского храма иерей Антоний Кабанов.

За богослужением молились прихожане храма, студенты Сретенской духовной академии и Тульской духовной семинарии, а также участники инициативной группы по увековечению памяти священномученика Илариона (Троицкого), родившегося в селе Липицы, — секретарь учёного совета Тульской духовной семинарии А. Горбачёв и его супруга А.Горбачёва.

По окончании Божественной литургии отец Дионисий обратился к молящимся с напутственным словом, после чего совершил освящение надгробного памятника родственникам священномученика Илариона (Троицкого) на территории храма, а также литию об усопших. Торжества завершились колокольным звоном в исполнении студентов духовных учебных заведений.

Затем на праздничной трапезе А. Горбачёва сделала краткий доклад о родственниках священномученика Илариона и их судьбе. Также представители духовных учебных заведений договорились о проведении совместных мероприятий и богослужений в дни памяти священномученика Илариона.

Летом 2023 года на портале Православие.Ru была опубликована статья, посвященная прародителям, родственникам и наставникам владыки Илариона (Троицкого), с реквизитами банковского счета для желающих принять участие в сборе средств, необходимых для создания и установки памятника предкам и близким святителя на родине священномученика — в селе Липицы.

Таким образом памятник удалось открыть благодаря пожертвованиям верующих и трудами духовенства Русской Православной Церкви.

Русская линия