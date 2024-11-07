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Сводка новостей от 7 ноября 2024

Сербский Патриарх Порфирий подключился к решению «украинского вопроса»
Глава Сербского Патриархата встретился с послом Украины в Сербии Владимиром Толкачом…

Патриарх Сербский Порфирий и Владимир Толкач5 ноября 2024 года Сербский Патриарх Порфирий в Патриаршей резиденции в Белграде провёл встречу с послом Украины в Сербии Владимиром Толкачом, в ходе которой обсуждалась, в частности, церковная ситуация на Украине, сообщает официальный сайт Сербского Патриархата.

Приветствуя посла, Патриарх Порфирий напомнил о многовековых братских отношениях между сербским народом и народом Украины. Предстоятель Сербской Православной Церкви также отметил, что для православных сербов больно знать о страданиях людей в разных уголках мира, но ещё больнее, когда во взаимной борьбе единоверческие братья страдают по всей Украине.

«Это тройная боль. Во-первых, потому, что православные конфликтуют между собой; во-вторых, потому что здесь великие страдания и разрушения; и в-третьих, потому что в этой стране есть большие ошибки в решении церковного вопроса, по поводу которого Сербская Православная Церковь имеет чёткую и неоднократно выраженную позицию», — заявил Святейший Патриарх.

Ранее Предстоятель Сербской Православной Церкви Патриарх Порфирий неоднократно выступал в защиту Украинской Православной Церкви и выражал своё несогласие с попытками законодательного запрета УПЦ. Сербский Патриархат также последовательно отказывался признавать украинских раскольников, считая единственным каноническим Митрополитом Киевским Блаженнейшего Онуфрия.

Что же касается нынешних переговоров с украинским послом, то в СМИ появилась информация, что церковный Белград в настоящее время пытается выступить в роли посредника в урегулировании «украинского вопроса» между Москвой и Фанаром. На фоне разочарования фанариотов в «ПЦУ», такие инициативы могут иметь ограниченный успех, однако надежд на то, что ситуацию удастся разрешить, очень мало.

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