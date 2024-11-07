Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, судя по всему, всерьёз недоволен спокойным «молитвенным стилем» управления Церковью Блаженнейшим Митрополитом Киевским Онуфрием, а потому начал вести себя как ещё один Предстоятель УПЦ, который может от лица всей Украинской Православной Церкви обращаться к мировым лидерам и вести определённого рода переговоры на церковные темы. Об этом свидетельствует не только инициированное владыкой скандальное обращение против решения Священного Синода Русской Православной Церкви по поводу правящего архиерея в Донецке, но и последовавшие за этим комментарии церковных спикеров Одесской епархии.

В довершение к этому владыка Агафангел, словно Предстоятель УПЦ, направил поздравительное письмо в адрес новоизбранного президента США Дональда Трампа. Он заверил его в молитвенной поддержке всей Украинской Православной Церкви и выразил надежду на то, что при его президентстве на Украине наступит мир, а УПЦ сможет и дальше беспрепятственно выполнять свою миссию. Поздравительное письмо размещено на странице Одесской епархии УПЦ в одной из соцсетей, сообщает портал Raskolam.net.

«С глубоким уважением обращаюсь к Вам как митрополит Одесский и Измаильский, правящий архиерей Одесской епархии, член Священного Синода Украинской Православной Церкви, бывший член Верховной Рады Украины (1990−1994) и как тот, кто стоит у истоков нашей национальной независимости, лично подписавший Декларацию о Независимости Украины. Я обладаю званиями почестного гражданина Одессы и Одесской области, а также двух Американских городов: Гринвилл (Южная Каролина) и Батон-Руж (Луизиана). От лица клира и верующих Одесской епархии УПЦ, от всего южного региона Украины и от себя лично, выражаем вам, достопочтенный господин президент, наши сердечные поздравления с вашей блестящей победой в выборах на пост президента США!», — сказано в поздравлении.

Глава Одесской епархии УПЦ заявил о том, что во всех святых местах Украины люди молятся за Трампа и семью, и выразил надежду на то, что новый президент США сможет восстановить права Украинской Православной Церкви.

«Украинская Православная Церковь, которую я представляю, является самой большой религиозной организацией Украины. Мы с великой радостью восприняли известие о вашем избрании, как о наиболее уважаемом государственном деятеле Соединённых Штатов. Во всех святых местах мы молимся за ваше и вашей супруги здоровье. [..] Мы верим, что это (избрание, — ред.) улучшит отношение к миллионам страждущих в Украинской Православной Церкви, которая сегодня переживает большие испытания и неприятности, оставаясь при этом непоколебимой украинскому народу и государству», — добавил митрополит Агафангел.

О том, что Трампа поздравил Блаженнейший Митрополит Онуфрий пока ничего неизвестно. Впрочем, зачем повторяться, если это уже сделал «почетный гражданин Одессы и Одесской области, а также двух Американских городов».

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